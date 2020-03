Roban pintura de Van Gogh en museo cerrado por covid-19

Tras la pandemia que se está viviendo alrededor del mundo algunos países han tomados medidas de prevención como el cierre de teatros, cines y museos, el día de ayer autoridades informaron que en la madrugada robaron un cuadro de Vincent van Gogh del Museo Singer Laren, en Ámsterdam, que estaba cerrado para evitar la propagación del coronavirus, informaron la policía y la institución.

De acuerdo a El Diario de Yucatán, El museo dijo que el cuadro del maestro holandés The Parsonage Garden at Nuenen in Spring, (El jardín de la casa parroquial en Nuenen en la primavera) de 1884 fue robado durante la madrugada, el mismo día del cumpleaños 167 del pintor.

Asimismo, por la tarde, lo único que se veía desde afuera era un gran panel blanco que sustituía una puerta en la fachada de vidrio del edificio.

Al respecto Evert van Os, director general del museo precisó que la institución que alberga la colección de la pareja estadunidense William y Anna Singer está "furiosa, estupefacta y triste" por el robo de la pintura.

Cabe señalar que la pieza estaba en préstamo por parte del Museo Groninger; se desconoce el monto en el que está valorada la pintura. La policía está investigando.

"Esta pintura hermosa y conmovedora de uno de nuestros más grandes artistas robada, retirada de la comunidad", agregó. "Es muy malo para el Museo Groninger, es muy malo para el Singer, pero es terrible para todos nosotros porque el arte existe para ser visto y compartido por nosotros, la comunidad, para disfrutar, para inspirarnos y para darnos consuelo, en especial en estos tiempos difíciles", dijo.

La obra, The Parsonage Garden at Nuenen in Spring, está pintada sobre papel de 25 por 57 centímetros (10 por 22 pulgadas) y pintura de oleo, donde se muestra a una persona parada en un jardín rodeado de árboles, con la torre de una iglesia al fondo.

Data de una época en la que el artista se había mudado con su familia en un área rural de Holanda y pintaba escenas de la vida local.

La policía dijo en un comunicado que los ladrones rompieron una puerta de vidrio para entrar al museo. Eso activó una alarma que envió a las autoridades al edificio, pero cuando llegaron, la pintura había desaparecido.

Antes del cierre, el museo presentaba una exposición titulada Espejo del alma, en cooperación con el Rijksmuseum en Ámsterdam.

(Azucena Uribe)