Sin miedo al covid con "Un acto de Dios"

El teatro revoluciona su formato clásico y se muda a plataformas de streaming para sobrevivir durante la pandemia de covid-19. La obra "Un acto de Dios" está preparando función especial protagonizada por Horacio Villalobos para que gente dentro y fuera de la República Mexicana puedan disfrutar de esta puesta en escena, un proyecto que además tiene el objetivo de apoyar a trabajadores de la industria teatral que han resultado afectados por la suspensión de actividades que obligó la cuarentena.

El Teatro Xola volverá a levantar el telón con una función especial de "Un acto de Dios", una exitosa comedia de Broadway escrita por el tres veces ganador del Emmy, David Javerbaum; basada en el libro de sátira religiosa "The Last Testament: A Memoir By God" y en la cuenta de "Dios" en Twitter, con más de seis millones de seguidores.

Después de dos años de su última presentación, Horacio Villalobos volverá a protagonizar esta puesta en escena, acompañado por Ricardo White y Axel Santos, quienes interpretan a los arcángeles favoritos: Gabriel y Miguel. El ex juez de "La Academia" explicó que el objetivo de regresar "Un acto de Dios" a los teatros es dar empleo a todo el equipo que ha laborado con él en los distintos montajes; también para aprovechar que es una producción que cumple con los requisitos que las autoridades piden (pocos actores en escena, que los trazos escénicos los mantengan a una distancia mínima de 1.5 metros y una duración de no más de hora y media)

El autor de la obra está muy feliz y nosotros más porque nos volvió a dar los derechos para contar su historia y hacer reír a la gente, porque además la obra se trata de reír, porque todos tenemos un desgaste por la pandemia y la manera de salir de este horror es tratando de divertirnos, de encontrar la catarsis y de eso se trata del teatro, contó Horacio Villalobos en entrevista con El Informador,

Además, el formato online les permitirá llevar la historia de este peculiar "Todo poderoso" a todas las personas que por diversas razones no la vieron en temporada.



Diario pregunto cómo va la venta y me han dicho que han comprado boletos gente de Chile, de Argentina, de Guatemala, de Nicaragua, de Puerto Rico; países a los que no hubiera soñado ir con la obra, incluso a puntos de la República Mexicana donde la obra no hubiera ido, entonces está bien hacerlo así porque más gente podrá verla y ojalá sea redituable, platicó Villalobos.

¿DE QUÉ TRATA "UN ACTO DE DIOS"?



El libreto de la obra fue actualizado al contexto actual, explicó Horacio Villalobos, el autor creó unos chistes especiales para México que se incluyeron en esta remasterizada puesta en escena.

En esta obra Dios baja a la Tierra y en lugar de presentarse como lo hizo con Moisés, como una zarza ardiente, decide tomar mi cuerpo para dar a conocer los nuevos 10 mandamientos, ya que los primeros 10 no los hemos llevado a cabo y así las cosas no funcionan, y a ver si así de una vez por todas, entendemos lo que él quiere de la humanidad, pero esto es el pretexto para hablar del ser humano, de política, del mundo, del espectáculo, de moral y hasta del covid, explicó Horacio.

¿CÓMO VER LA FUNCIÓN ONLINE DE "UN ACTO DE DIOS"?



El 7 de noviembre a las 20:00 horas, la función especial de "Un Acto de Dios" tendrá lugar en el teatro Xola con un público pequeño que, en todo caso, serán invitados ya que los derechos de la obra solo fueron concedidos para una única función online; se podrá ver a través de la plataforma de Ticketmaster live, misma empresa en la que se pueden adquirir los boletos.

Se va a poner un arco sanitizador y va a entrar el 30% de público, que en este caso son invitados, y estarán en la función, porque si no hay público se pierde gran parte de la obra. Los derechos de la obra son para una función, vía streaming, será la única presentación en vivo y se acabó, entonces no se va a quedar en ninguna plataforma.

Para dar tiempo a que la gente entre a la plataforma, 15 minutos antes de la función se transmitirá una entrevista con el creador de esta historia, David Javerbaum.

Para que el público disfrute una mejor experiencia a través de sus pantallas, la producción se preparó con un excelente director de cámaras para que no se pierda ningún detalle de lo que suceda en escena.

(Aline Núñez)