Sin respuesta de Frausto: colectivos culturales se manifiestan

"Los tiempos de las Secretarías no son los tiempos de los artistas", así lo manifestaron trabajadores del arte y la cultura, quienes llevan meses en condiciones precarias tras la contingencia sanitaria por el coronavirus (FOTO MADA DE VIDEO)

Artistas, artesanos, intérpretes, gestores y productores de los colectivos "No Vivimos del Aplauso", "Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de México" (Moccam) y "Asamblea por las Culturas", se manifestaron hoy frente a la Secretaría de Gobernación (SG) para solicitar apoyo inmediato a los gremios culturales más afectados por la pandemia de covid-19.

De acuerdo con una carta, de la cual tiene una copia YoSoiTú, solicitaron establecer en la reunión digital o presencial, hoy primero de julio a las 13:00 horas, un calendario de trabajo conjunto para la implementación de la segunda fase del Padrón Nacional de Creadores, el cual lamentaron que fuera retomado por Alejandra Frausto bajo el nombre de Registro Nacional de Agentes Culturales "Telar".

(Ese) que ahora usted llama con el nombre de Registro Nacional de Agentes Culturales 'Telar'. Esto es para taparle el ojo al macho y simular que están trabajando un registro cultural cuando en realidad, están sacando del baúl, con toda urgencia, apuntaron los colectivos en la misiva dirigida a la titular de Cultura.

Sra. Secretaria, le insistimos de la manera más atenta que retome el camino de diálogo fraterno recorrido por sus funcionarios la subsecretaria, Dra. Marina Núñez, la Dra. Lucina Jiménez y el maestro Mardonio Carballo, quienes vieron con simpatía y viabilidad la aplicación de nuestro programa dentro de la institucionalidad de la Secretaría de Cultura federal, apuntan en la misiva.

Asimismo, conminaron a Frausto a rectificar y no cometer los mismos errores que el "Ancien régime". "No somos conservadores, la invitamos a usted y a su equipo a demostrar que tampoco lo son, ni que representan la restauración del modelo anterior, pero con acciones, no de palabra", agregan.

Los colectivos reiteraron en la misiva a Alejandra Frausto que cientos de artistas del país se encuentran en situación de hambre por la imposibilidad de trabajar, de los cuales algunos ya han fallecido por falta de medicinas y alimentos.

Ale Frausto nuevamente quiere evadir su responsabilidad, no solo desconoce dos meses de trabajo sino que además plagia nuestra idea para Chiapas.

1 de julio 2020, 13:00 h Acto político cultural frente a @SEGOB_mx @alefrausto @AplausoNo @MOCCAMEXICO @Asambleacultur1 @cultura_mx pic.twitter.com/YvsDMkJGmD — Édgar Castelán (@EdgarCastelan) July 1, 2020

También abordaron otros temas pendientes con las autoridades como los presupuestos y tabuladores de artistas, así como la ingeniería administrativa para asegurar contratos justos.

Argumentaron que la comunidad artístico-cultural concentrada en estos tres movimientos recibieron un golpe el pasado 14 de junio, cuando la titular de la Secretaría de Cultura (SC) federal, Alejandra Frausto, rompió el diálogo.

El texto subraya: "El golpe a la comunidad artístico-cultural concentrada en los tres colectivos Asamblea por las Culturas, #NoVivimosdelAplauso y Moccam se recibió el pasado 14 de junio por parte de la titular del sector, Alejandra Frausto, cuando rompió el diálogo luego de informarlo a través del oficio No. SC/122/2020.

No sólo se desconoció el trabajo de dos meses, sino un listado de alrededor de 4 mil 500 trabajadores (as) del sector con alta precariedad, ocasionada por el colapso de la economía provocado por la pandemia de covid-19.

Los tres colectivos propusieron el programa "Contigo en la Confianza", que busca contratos directos, simples, con un pago anticipado, por un monto de 15 mil pesos individuales, a 100 mil artistas y trabajadores de la cultura, para lo cual elaboraron durante dos meses una lista de 4 mil 500 miembros del sector con alta precariedad por la crisis sanitaria.

Tras resaltar su propuesta de dar apoyos económicos de 15 mil pesos a 100 mil artistas vulnerables, recordaron que desde hace tres meses "hemos solicitado que se nos tome en cuenta en la construcción de las políticas culturales... más ahora que apremia atenderles por problemas de salud, alimentación digna. Solicitamos trabajo, no dádivas. No somos fantasmas en este país".

Añaden que los recientes 15 días se ha instado a Alejandra Frausto a retomar las mesas de trabajo y ser la única interlocutora ante la comunidad que representa. Sin embargo, quien asistió a las videoconferencias propuestas por los tres colectivos fue Lucina Jiménez, titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

La citaron hoy de nueva cuenta a dialogar frente a la Secretaría Gobernación, donde organizaron el "acto performático cultural-político ¡No somos fantasmas!", donde estuvieron presentes poetas, narradores orales, trovadores, músicos, gestores, productores y artistas visuales y plásticos. También se invitó al público, los colectivos culturales solicitaron que todos los fueran a acudir lo hicieran con tapabocas, una sábana blanca, alcohol en gel y respetando siempre la sana distancia.

En el acto participaron Florina Piña, Antonio Buchanan, Pita Ochoa, Salvador de la Cruz, Maxi Pelayo, Abril Reza, Polo Castellanos, Misael Mazatzin, Rafael Hernández, David Peñaloza y Arturo Álvar, así como música de Yolotecuani, la agrupación "Cuacharas", la "Gran Orchestra" y Barbanegra.





(Imelda Téllez)