UNESCO "censura" obras de arte, obliga a escultor a poner tangas en sus piezas de desnudo

En un intento por no herir al público sensible, La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), mandó a poner ropa interior a esculturas de desnudos en una exposición en París, Francia, redes sociales califican de "exagerada" esta medida y como un acto de censura al artista.

De acuerdo con 24 horas, la exposición "In Memory of Me" estuvo a cargo del francés, Stephane Simon, en la sede de la UNESCO donde a pesar de no tener una connotación sexual o erótica decidieron cubrir las esculturas con ropa interior para evitar dañar al público sensible.

TANIA RUIZ CONFIESA QUE ESTÁ LISTA PARA CASARSE CON PEÑA NIETO

Antes de poner en marcha esta medida, la UNESCO notificó al artista sobre este cambio en su exposición

La decisión generó polémica entre los amantes del arte y los artistas que consideraron innecesaria e inconveniente la postura de la UNESCO, pues desde las primeras obras de arte, los desnudos han formado parte de las creaciones.

Pour «ne pas heurter certaines sensibilités», l'Unesco basée à Paris, a caché sous un slip les sexes de deux statues de l'artiste Stéphane Simon https://t.co/8B80QSrEZP @HypathieBlog pic.twitter.com/KkSriw8vww — L'important (@Limportant_fr) October 26, 2019

CRITICAN A CHUMEL TORRES POR BURLARSE DE UN NIÑO AL QUE SE LE CAYÓ UNA OLLA DE FRIJOLES HIRVIENDO

Así reaccionaron los amantes de arte a la censura de la UNESCO

an