Vida y obra de Oscar Wilde para recordar al "rebelde de la literatura" en su aniversario luctuoso

En el seno de una familia de elevada posición sociocultural, nació Oscar Wilde, el 16 de octubre de 1854, en Irlanda, fue hijo del cirujano y anticuario William Wilde y de la periodista y poeta Jane Francesca Elgee.

La madre de Oscar había concebido a un varón de nombre Willie, y esperaba que su segundo bebé fuera una niña, por lo que vistió al recién nacido con ropajes femeninos, tiempo después nació Isola, la menor de los hermanos Wilde, que murió a los nueve años de edad.

Oscar estudió en el Trinity College de Dublín y en la Universidad Magdalen de Oxford, donde adoptó un estilo de vida bohemio y una estética llena de extravagancias, lucía el pelo largo, acompañado de un bastón con empuñadura de piedras preciosas, medias de seda y pantalones cortos de terciopelo, una apariencia sumamente diferente a lo habitual en la puritana era victoriana.

Solía ser el alma de las fiestas, por su perspicaz sentido del humor, también era conocido por sus excéntricos gustos, como coleccionar porcelana azul y plumas de pavo real, aunque el arte era la esencia de su vida.

A lo largo de su vida escribió distintos géneros literarios como poesía, relatos, cuentos, ensayos y obras de teatro, todos con ingeniosos diálogos y una entretenida construcción de tramas y personajes.

Ganó el Premio en Literatura Griega y Latina, el Premio Newdigate por su poema Ravena y obtuvo el título de Bachelor of Arts.

Publicó una serie de ensayos, con la cual se le consideró uno de los máximos representantes del esteticismo, ganando fama en Francia, Inglaterra y EU, donde realizó una brillante gira de conferencias.

Durante su trayectoria literaria también dirigió una revista de tendencia feminista: The Woman´s World, aunado a que dio a la imprenta un texto que abiertamente defiende al socialismo, llamado The soul of man under socialism.

Algunos de los títulos de sus clásicos universales son "El fantasma de Canterville", "El retrato de Dorian Grey", "El abanico de Lady Windermer", "La duquesa de Padua", "La importancia de llamarse Ernesto y Salomé".

Oscar Wilde se casó con la hija de un adinerado y prestigioso abogado, Constance Lloyd, con quien tuvo dos hijos, Ciryl y Vyvyan; pero encontró el verdadero amor con lord Alfred Douglas, un joven a quien apodó cariñosamente como Bosie.

Conoció a lord Douglas meses después de la publicación de El retrato de Dorian Grey, que le aseguro ser el ´admirador número 1´ y que había leído la novela 14 veces consecutivas.

El padre del muchacho, el Marqués Queensberry, se opuso rotundamente al romance y acusó al escritor de homosexualidad.

Para evitar sospechas, el artista llevó a Bosie a su casa y se lo presentó a su esposa, pero el papá del joven perdió la paciencia y se enfrentó a Wilde, advirtiéndole que por más afamado que fuera, no iba a permitir que descarrilara a su hijo.

Un día, el Marqués dejó una nota en una de sus tarjetas personales con el portero del Albemarie Club, un antro londinense que frecuentaba el escritor:

"A Oscar Wilde, que alardea de sodomita".

El artista decidió enfrentar al Marqués por sus acusaciones, lo que resultó contraproducente debido a que el jurado declaró que Wilde sí había alardeado sobre su orientación sexual.

Entonces comenzó la decadencia de su vida privada y su carrera, Wilde pasó de ser venerado a ser perseguido y llevado a juicio por "conducta indecente y sodomía".

Tras el juicio fue condenado a dos años de trabajos forzados en la prisión de Reading Gaol, sin derecho a fianza y el embargo de sus bienes.

Fue encerrado en la celda C.3-3 escribió De profundis, una larga y conmovedora epístola dirigida a su amado Bosie; llena de resentimiento y despecho, pues se sabe que Alfred Douglas sólo estaba con él para fastidiar a su padre y que, por temor a la persecución, huyó a París dejándolo solo.

"Después de una larga e infructuosa espera me he decidido a escribirte, y ello tanto en tu interés como en el mío, pues me repugna pensar que he pasado en la cárcel dos años interminables sin haber recibido de ti una sola línea, una noticia cualquiera: que nada he sabido de ti, fuera de aquello que había de serme doloroso (...)".

Durante su permanencia en la cárcel se estrenó Salomé (1896) en París, pero sus acreedores vendieron todos sus bienes dejándolo en la absoluta miseria.

Su esposa cambió de nombre y el de sus hijos, llevándoselos a Holanda para desvincularse del escándalo, también lo obligó a renunciar a sus derechos como padre y, cuando fue liberado, se negó a seguir apoyándolo económicamente.

Oscar Wilde se trasladó a la localidad francesa de Berneval y adoptó el seudónimo de Sebastian Melmoth; ahí escribió Balada de la cárcel de Reading, rememorando poéticamente su estancia en prisión.

Pasó sus últimos días en un hotel parisino, en míseras condiciones económicas y completamente solas.

Oscar Wilde, falleció a los 46 años por una meningitis cerebral el 30 de noviembre del año 1900.

