6 famosos que predijeron el futuro a través de sus canciones

Existen muchas teorías que circulan por Internet, algunas de ellas muy descabelladas y otras que guardan algunos tintes de realidad; tal es el caso de los famosos que predijeron el futuro a través de las letras de sus canciones. Por escalofriante que parezca, existen canciones que han vaticinado la muerte sus intérpretes o familiares, el declive de la radio, acontecimientos como el 11 de septiembre y hasta el cambio climático.

"NIGGAS DONE CHANGED"- RICHIE RICH & 2PAC

Uno de los temas que se han convertido en el centro de teorías de conspiración que apuntan a que Tupac Shakur fingió su muerte. En la canción, el rapero acompaña a Richie Rich en un tema que parece sencillo sobre cómo han cambiado las cosas en los barrios, pero justo cuando es su turno de hablar, menciona "Me han disparado y asesinado, te puedo decir cómo sucedió palabra por palabra, pero es mejor creer que esos niggas obtendrán lo que merecen". El mismo año, Tupac Shakur fue asesinado.

"VIDEO KILLED THE RADIO STAR"- THE BUGLES

Este video fue el primero en transmitirse en MTV pero la canción fue lanzada dos años antes, lo cual significa que los Bugles predijeron acertadamente que los videos iban a asesinar la idea de "la estrella de radio". Aunque ellos no fueron los primeros en hacer un video (siendo precedidos por Bob Dylan, los Beatles y muchas bandas más) sí predijeron que llegaría la televisión musical, y eso mató provocó una revolución. De pronto ya todos tenían que ser guapos y tener presupuesto para un gran video.

"WE MISS YOU"- NICKI MINAJ

Extrañamente, en su canción "We Miss You", Nicki habla sobre una muerte que parece muy cercana. Ella pregunta "¿Por qué te tuviste que ir en Julio?" y justamente su primo Nicholas fue asesinado en Julio de 2011 en Nueva York, después de que fue lanzada la canción. Toda la canción retrata un asesinato similar y justamente menciona la línea "Pude haberte dicho de mi intuición"... lo cual es aún más doloroso.

"JESUS, ETC"- WILCO

Esta historia es un poco extraña. Esta banda iba a lanzar su cuarto álbum Yankee hotel Foxtrot, el cual sería lanzado el 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, la disquera decidió que las canciones no eran tan buenas así que no lanzarían ese disco. Lo interesante es que dentro de la canción "Jesus, Etc" la banda habla sobre "altos edificios que se sacuden, voces escapando cantando tristes"... El track fue lanzado hasta después, pero si hubiera salido ese día, seguramente sería causa de controversia.

"The Ballad of Jimi"- Curtis Knight & Jimi Hendrix

Antes de que Hendrix formara The Experience y que encontrara la fama, grabó algunos temas junto a su amigo Curtis Knight, una de ellas una balada que habla sobre un triángulo amoroso. Dos hombres desean a la chica, ella elige a uno, pero el otro muere en un accidente. Lo extraño es que el amigo es Jimi, quien parece hablar de su muerte en el futuro. Sin saberlo predijo su caída.

"UP FROM THE SKIES"- JIMI HENDRIX

Así es. Además de su propia muerte, Hendrix hizo una predicción muy extraña. En esta canción describe días de hielo, estrellas sin cielo, un mundo en fuego, y afirma que todo es provocado por "un cambio de clima". La canción fue lanzada en 1968, el mismo año que se empezó a usar un término similar para el calentamiento global, pero no fue sino hasta los 70 que se le llamó oficialmente "cambio climático".

Para muchos, estas canciones de alguna forma predijeron lo que sucederían en el futuro; desde luego que cuando fueron escritas, su intención era muy diferente. Sin embargo, ahora serán vistas como temas espeluznantes que pusieron sobre a viso a sus intérpretes.





(Imelda Téllez)