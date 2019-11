A 73 años del nacimiento de Silvio Rodríguez: el poeta que puso voz al pueblo

Un día como hoy pero de 1946, nace en la Habana- Cuba- Silvio Rodríguez, cantautor, compositor y poeta que se ganó los corazones de los amantes de la trova.

De acuerdo a NVI, Silvio Rodríguez es el creador de temas como "Ojala" y "Óleo de una mujer con sombrero".

Cabe señalar que Silvio Rodríguez es reconocido como uno de los más grandes exponentes de la música de su país.

Su vida estuvo marcada por la transición del gobierno autoritario de Fulgencio Batista hacia el inicio de la Revolución Cubana, lo que no hizo sino sumar sus intereses por el ámbito artístico, como la composición musical y el dibujo, además de marcarle cierto carácter político para la posteridad.

Con tan solo siete años, Silvio Rodríguez empezó a escribir sus primeros poemas, época en la que también empezó a aprender los primeros acordes de guitarra.

Ya a sus 16 años comenzó sus estudios de piano, pero se ve obligado a abandonarlos al ser llamado para el servicio militar obligatorio.

Estando en el ejército fue cuando Silvio Rodríguez se compró su primera guitarra. Allí conoció a Esteban Baños, su primer "maestro" de aquel instrumento. Desde ese momento, su guitarra fue su compañera inseparable.

En 1964 empezó a componer sus primeras canciones y en 1967 debutó en un programa de televisión titulado "Música y estrellas".

Recordemos que Silvio Rodríguez siempre ha expresado su interés por poner voz al pueblo para determinar la situación social y política a través de la música estuvo siempre muy presente, sobre todo en 1967, cuando ganó la primera mención del concurso literario de la FAR justo antes de finalizar el servicio militar.

LAS CANCIONES MÁS POPULARES DE SILVIO RODRÍGUEZ

7. Fusil contra fusil

Un canto de profunda admiración por las convicciones de Ernesto Ché Guevara, que creía en América Latina como pueblo unido y soberano, en sus gentes dignas, costara lo que costara.

6. Óleo de mujer con sombrero

Los amores cobardes no llegan a amores ni a historias, se quedan allí.

5. Pequeña serenata diurna

Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante, y soy feliz porque soy gigante. Amo a una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada, o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual...

4. El necio

Todo un canto a la dignidad. Yo me muero como nací.

3. Ojalá

Probablemente sea la canción más famosa de Silvio. Ojalá es un tema dedicado a una mujer a la que amó, a la que todavía ama aunque no desea hacerlo más. Es una de las declaraciones de amor desde el dolor puro más hermosas que se han escrito nunca.

2. Te doy una canción

Y como pasa el tiempo, que de pronto son años... La gente que me odia y que me quiere, no me va a perdonar que me distraiga... pero el amor tiene licencias, y por eso, te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar, te doy una canción y digo patria...

1. La maza

Una bella metáfora sobre la identidad del artista, que ha de mantenerse fiel a sus ideas, de incorporarlas en su arte. Porque sin nuestra forma de pensar estamos vacíos. Maravilloso Silvio.

