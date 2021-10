¿A cuántos reconoces? Vive Latino 2022 filtra parte de su cartel en audios

Después de un largo año de ausencia los festivales y conciertos están de regreso, el Vive Latino anuncia su edición 2022 con un sorprendente adelanto de su cartel oficial, un misterioso audio que revela a parte de las bandas que se presentarán en vivo, ¿a cuántos reconoces?

Al parecer, lo que están haciendo los organizadores es un "rompecabezas auditivo", pues publicaron un audio y un video en el que se mezclan las canciones de los artistas que se presentarán en EL Vive Latino 2022.

Estos son algunos de los que el público ha logrado identificar.

Camilo VII.

Los Auténticos Decadentes.

Black Pumas.

C. Tangana.

Gary Clarck Jr.

Residente

En 2020, cuando apenas comenzaba la pandemia en México, el Vive Latino se realizó pese a las protestas de muchas personas, afortunadamente no resultó ser un foco de contagio. Luego de eso para el 2021 los conciertos masivos no existieron. Fue el 17 de septiembre, y a través de sus redes sociales, los organizadores del Vive Latino informaron que el próximo 19 y 20 de marzo volverá la música al Foro Sol de la CDMX. Sin embargo, no han confirmado los actos que estarán presentes en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical, pero es probable que en las próximas semanas se diga la lista completa de artistas y bandas; os precios tampoco se han revelado.

