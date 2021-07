A pesar de las críticas Bella de la Vega arrasa en OnlyFans, esto es lo que gana

Los ataques me dan risa, porque yo se´ que no soy fea, soy modelo desde los 10 años. También me han llegado a llamar vieja, pero tengo 40, estoy en la flor de la edad, los que me atacan ya quisieran tener el cuerpo que tengo; yo me siento una mujer bonita. A esa gente le diría que se vea en un espejo.