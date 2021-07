"A todos nos da lecciones": Werevertumorro reacciona al caso de YosStop y Rix

Werevertumorro es uno de los pioneros en la generación de contenidos en YouTube, el youtber se pronunció sobre el delito de pornografía infantil que enfrenta su colega YosStop y las acusaciones de abuso sexual de Rix.

En entrevista, Werevertumorro señaló que la detención de YosStop y Rix es una lección, seas o no famoso se debe ser prudente con lo que vas a emitir en redes sociales.

Creo que a todos nos da lecciones. A todos, seas famoso o no seas famoso, tienes que tener prudencia de lo que vas a emitir. Así como a nuestros papás nadie les enseñó a ser papás, nadie le enseñó a alguien a ser influencer o creador de contenido, tienes que ser bien prudente de lo que emites en redes sociales.

El youtuber destacó que los tiempos han cambiado, el contenido de antes era gracioso, pero el de ahora debe ser mucho más sensible y empático.

A lo mejor un meme que te causaba risa hace tres años, hoy en día ya la piensas más no por el castigo sino porque te sensibilizas con las personas que podrías afectar. Entonces, tener mucha prudencia, aprender de eso a intentar ser mejores personas, mejores creadores, mejores en todo en las redes sociales.

Werevertumorro considera que el contenido en redes sociales se debe regular, el youtuber recalcó que se debe pensar dos veces antes de emitir un juicio que en un futuro pueda ser considerado un delito.

Sí, totalmente se debe de regular, creo que somos humanos, somos personas, tenemos leyes, no por nada salió la Ley Olimpia, eso es a fuerza por las redes sociales, por la tecnología; ha existido desde siempre el delito, no era delito en su tiempo, pero sí existía ese tipo de acciones y hoy en día está en la ley.

La persona que lo quiera hacer que se lo piense dos veces y así con todo, hay que pensar dos veces en lo que emites, en lo que hacer porque a lo mejor estás cometiendo un delito del futuro.

Gabriel Montiel considera que YosStop y Rix se convertirán en un ejemplo para los demás sobre las consecuencias que se puede tener por el mal uso de las redes sociales y el Internet.

El Internet ha cambiado, hasta la Ley Olimpia salió a causa del Internet. Es bien complicado el emitir, decir o hacer cosas pensando que el día de mañana no habrá consecuencias.

Werevertumorro presentó su nuevo pódcast "Muy fuera de lugar" como parte del aprendizaje que le han dejado las redes sociales.

Gabriel Montiel pretende desmitificar al fútbol y hablar de lo que canales de deportes no se atreven. Además, señaló que ya no le deberían llamar youtuber porque ya casi no sube videos y considera que quien está en una sola red social está condenado a la muerte cibernética.

Hay mucha gente que todavía me sigue llamando 'youtuber' y ya casi no subo videos, el que se considera de una sola red social está condenado a la muerte cibernética.

(Ann Ventura)