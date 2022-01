Abogado de Héctor Parra denuncia a Alexa Parra por falsedad de declaraciones

José Luis Guerrero, el abogado del actor Héctor Parra, denunciará a Alexa Parra falsedad de declaraciones, así lo dio a conocer el litigante en el programa "Sale el Sol", donde dijo que se presentará en los juzgados de la Ciudad de México para interponer la denuncia en contra de la joven.

La denuncia es en función de la carpeta de investigación en donde ella denunció el presunto delito de revelación de secretos, el pasado mes de octubre, contra mi persona. A partir de la contestación que dimos, en mi firma, es que ella busca un perfeccionamiento en un escrito que presentó en los últimos días del pasado mes de diciembre, modificando la declaración que tiene ratificada ante el Ministerio Público, la declaración inicial. Lo que estamos solicitándole al Ministerio Público, porque además es su deber, la falsedad de declaración se persigue de oficio, señaló Guerrero

El abogado del actor afirma que la hija de Ginny Hoffman podría estar cometiendo un fraude procesal.

También nos toca pedirle al Ministerio Público que se revise si el escrito está realmente firmado por ella. Yo no soy perito de grafoscopía, no puedo asegurarlo, pero de la simple confronta de un escrito de la denuncia, fecha de octubre, y esta última de los últimos días de diciembre, no parece concordante la misma firma. Si no fuera su firma estaríamos ante un supuesto de fraude procesal"

Ante esto, el licenciado José Luis Guerrero también planea denunciar a los abogados de Alexa Parra.

Sería gravísimo que si ella no firmó, hubiese firmado alguien más. Hay dos escenarios. Si ella firmó, ratificarlo. Y tendría que pasar por el tema de la pericial de grafoscopía para que se pueda acreditar que, en efecto, sí lo firmó. Si no lo firmó tendrá que decirle al Ministerio Público que no lo firmó. Cuando hay una mala asesoría jurídica, eso ocurre. Lleva como objeto también denunciar a sus asesores jurídicos, por su puesto. Si me preguntas por la pena, lo que marque el código penal vigente para la Ciudad de México, que dice que es de 3 a 7 años, afirmó.

Será este 6 de enero cuando se realice una nueva audiencia ante un juez federal, quien analizará, de acuerdo a la carpeta de investigación, si se cometieron los delitos por lo cuales se encuentra detenido el actor en el Reclusorio Oriente de la CDMX.

(Imelda Téllez)