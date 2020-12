Accidente de Celia Lora fue para distraer el caso Paulette, asegura

En algún momento yo estaba con unos judiciales y uno me dijo ´¿te habla tu mamá´. Y yo así de ¿cómo? Yo no le había dicho a nadie porque pienso que cualquier pendejada que haga yo debo solucionarla. Hablé con ella y me dijo que le habló Mancera -Miguel Ángel Mancera-, que la noticia salió en la tele y los policías le dijeron que yo iba con alguien manejando y me estaba echando la culpa pero no era cierto. No estaba tapando a nadie.