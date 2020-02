¡Aceptó el reto! Galilea Montijo se aventará de un paracaídas con tal de que Juanpa Zurita sea juez en "Pequeños Gigantes"

Juanpa Zurita prometió que sería juez de "Pequeños Gigantes" si Galilea Montijo saltaba de un paracaídas con él, ahora el youtuber tendrá que cumplir su palabra pues "La Gali" aceptó el reto.

De acuerdo con El Imparcial, la semana pasada Juanpa Zurita estuvo como invitado en el programa "Hoy", cuando le preguntaron al también influencer si era verdad que sería juez en la próxima emisión de "Pequeños Gigantes", aseguró que solo sería parte del reality show si Galilea Montijo se avienta de un paracaídas con él.

Si tú te avientas del paracaídas conmigo de un avión, yo te agarro en el aire, si tú te avientas yo me hago juez de Pequeños Gigantes, dijo el influencer en aquella ocasión.

En ese entonces Galilea se negó rotundamente a participar en ese alocado reto, especialmente porque la conductora tiene fobia a las alturas, pero ante la insistencia de sus fans y el apoyo de sus compañeros, Montijo cambió de decisión.

"Para los que no saben, vino y me retó. Yo pensé que iba a ser juez de Pequeños Gigantes porque eso se había dicho y él me dice ´si tú te avientas del paracaídas, yo soy juez´. Leyendo todo lo que ha pasado, la encuesta de Hoy dice que el 83.6% (dice) que sí me aviente y el 16.4% dice que no me aviente", explicó.

Y agregó: "Ahora déjeme le cuento algo. Los productores de Pequeños Gigantes, que son Marichelo y Rubén Galindo, me dicen que no, que no quieren que me aviente. Mi productora Magda de "Hoy", dice que ella quiere ver sangre (...) ella sí quiere que me aviente".

Acto seguido, habló de la postura de su familia ante el reto. "Ya hablé con Mateo y me dijo ´mamá, yo sí quiero que te avientes´; hablé con mi marido y me dice que me apoya, pero no quiere que me aviente porque sabe que soy muy miedosa...".

Finalmente, Galilea Montijo reveló su decisión.

Entonces, Juanpa Zurita, jijo del maíz... ¡me voy a aventar del paracaídas! Tengo muchos nervios porque aquí saben que si alguien se asusta mucho cuando nos subimos a un avión, soy yo... Pero soy aventada, remató.

"ME LA APLICARON SEVERO", JUANPA ZURITA REACCIONA A LA RESPUESTA DE GALILEA

Juanpa Zurita se atrevió a retar a Galilea Montijo porque estaba seguro de que la conductora no se atrevería a cumplir el desafío, por lo tanto, él no tendría que participar en el reality show de Televisa.

En verdad este es el famosísimo volteado de tortilla... Me la aplicaron severo. No queda de otra más que aventarla de un maldito avión, así reaccionó Juanpa a la respuesta de Galilea Montijo.

(Aline Núñez)