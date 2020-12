"Acosaba sexualmente a César Costa": revela Rebecca de Alba

Tras años de silencio, la modelo y conductora de televisión, Rebecca de Alba rompió el silencio y habló de la relación que tuvo con el cantante Ricky Martin.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, Rebecca de Alba reveló que el amor entre ella y el cantante Ricky Martin comenzó siendo muy amigos: "Nosotros nos enamoramos siendo amigos".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EX COLABORADORES DE PATI CHAPOY PREPARAN PROGRAMA EN TELEVISA

"Fuimos amigos mucho tiempo y fue como click, de repente nos encontrábamos haciendo todo juntos. Eso fue cuando él se vino a la Ciudad de México. Era tan bonito, éramos tan amigos, y ahí nos enamoramos", contó.

También detalló que en su relación hubo ida y venidas, pero todo se dio solito.

"Siempre andábamos juntos y todos respetaban mucho como a esa pareja porque éramos muy reservados. Entonces basta de ponerle etiquetas a las relaciones, si tú estás con alguien es porque quieres estar, eres correspondido, es como un acuerdo, un entendido".

Rebecca señaló que entre los dos siempre hubo mucho respeto y un gran afecto.

"De ahí surgió una amistad increíble y nos queremos. Como pareja es muy completo, te entiende, siempre estás feliz. No tienes necesidad de estarlo checando, hay confianza".

Sobre su vida amorosa actual contó que está saliendo con una persona, y que la relación inició justo un mes antes de que estallara la pandemia por la covid-19.

Recordemos que hace unos meses Rebecca de Alba reveló que perdió un hijo con Ricky Martin.

"No sé si él, su gente, su mánager, vean este programa y es importante que quede claro que cuando yo hablo de Ricky, no es que quiera hablar de él para que tenga rating el programa, es desde un punto amoroso, de una historia que ha valido la pena, que ha sido controvertido".

Asimismo, explicó que cuando la atacaban por su relación con el cantante dijo que nadie se imaginaba el episodio tan doloroso que vivían.

Para ella la pérdida del bebé fue algo que sobrellevó de una mejor forma porque lo enfrentó junto a él, "la verdad es que lo vivimos juntos, (dijimos) aquí no se termina nada, y seguimos juntos, se llevó a cabo con mucha entereza, natural".

Señaló que tanto ella como el astro boricua buscaban casarse y hasta Ricky, estuvo a punto de comprarle el anillo de compromiso: "Éramos una pareja que queríamos hacer una vida juntos".

La conductora considera que el fin de su romance con el cantante fue por la distancia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ROBERTO PALAZUELOS LANZARÁ SU LÍNEA DE ROPA

Con Yordi reveló que ella siempre supo que era homosexual, pero eso no importa.

"Lo que vale la pena es la persona, lo que te aporta, lo que te da y el valor de su vida".

SU SALIDA DE "UN NUEVO DÍA"

En los noventas Rebecca de Alba con dijo el programa "Un Nuevo Día" acompañada por el cantante Cesar Costa, mismo que tuvo mucho éxito hasta que un día simplemente desapareció.

"Don Emilio Azcárraga dijo: 'Ustedes van a hacer un programa juntos'. Hicimos equipo y estuvimos en Cablevisión como 2 meses, y de ahí nos fuimos al Canal 2 y estuvimos ahí como 4 o 5 años, muchísimo", recordó la famosa durante una entrevista para el programa de YouTube de Yordi Rosado.

Entonces, Yordy Rosado cuestionó a Rebecca sobre su salida de esa emisión, a lo que ella señaló que "si te mienten, si mal manejan tus recursos, si hacen las cosas mal, entonces dices: 'Yo no comparto estos valores, no estoy aquí por eso y para eso, a mí lo que me importa es ser la conductora que soy y venir a trabajar'".

FOTO TOMADA DE PECIME

"Fue un año y medio muy difícil donde todavía seguía al aire, pero ahí renuncié. Me pidió la empresa que me quedara 6 meses. Luego llegó un día en que, sin escándalos ni rollos ni nada... lo que a mí me importaba era dejar el programa, no por el programa en sí, porque amaba a los técnicos, me gustaba el público, pero hay otras cosas que pesan más. Pesó más mi integridad y me fui", agregó De Alba

Posteriormente, la modelo ahondó en su relación con su colega, Cesar Costa: "Tres años y medio nos llevábamos perfecto. Después sucedió algo donde dije 'Con permiso' y no nos decíamos ni 'Buenos días'. Estábamos al aire en un programa matutino donde hablábamos del buen humor y de la vida, y era genuino, pero entre él y yo eso no se compartía. Eso te da mucho estrés y es un desgaste".

"Si estás en un trabajo, no importa en cuál, y tienes faltas de respeto constante o te engañan con tu sueldo, o te das cuenta que están haciendo cosas chuecas, y no va contigo, en serio ve todas las alternativas que puedes tener. Y es difícil decirlo ahorita, pero yo ahí me la jugué porque dejé de ganar sueldo, rating, público, pantalla. Cuando a mí me pasa algo que ya no tiene remedio, ya ni hablo, tomo decisiones", señaló.

Rebecca indicó que, a nivel profesional, su salida del matutino "fue la mejor decisión que pude tomar. Crecí, trabajé en otros países, descubrí varias Rebeccas, viví en la vulnerabilidad, me fui a España a tocar puertas, nadie me conocía. Ese ejercicio me hizo ser muy vulnerable, pero siempre estaba segura del talento".

"Te voy a decir la verdad de por qué me fui de Un nuevo día: yo acosaba sexualmente a César Costa y no me peló", agregó la famosa antes de pasar a otro tema.

(Azucena Uribe)