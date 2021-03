Acosos, discriminación y más; escándalos en los reality shows

Durante décadas, la televisión ha logrado reunir a las familias mexicanas para disfrutar diferentes contenidos como programas de revista, noticieros y telenovelas; cabe señalar, que los gustos de las personas han cambiado con la llegada de nuevas tecnologías como son el Internet y las plataformas streaming, siendo los programas de telerealidad o reality shows los que más audiencia registran.

FOTO TOMADA DE GLUC

Así lo reporta, Nielsen, la compañía líder en la información y medición de las audiencias, que recientemente reveló que el 91% de los hogares mexicanos encienden la televisión diariamente y permanece encendida un promedio de 8 horas 23 minutos, siendo los reality shows los preferidos y de mayor audiencia entre los televidentes, seguido por las telenovelas y los programas de comedia.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS ATRAE DE LOS REALITY?

Para comenzar debemos señalar la atracción que sienten las personas por ver cómo viven e interactuar otros, quienes en algunos casos se encuentran aislados del exterior, pues en un inicio, esto se realizó como prueba para observar las conductas de las personas.

Recordemos que en el objetivo de los reality shows, es obtener el triunfo y destacar de entre todos los participantes para así conseguir el agrado de la gente y despuntar en lo que podría ser el inicio de una carrera dentro del mundo del espectáculo.

El reality de televisión se ha convertido en un formato de entretenimiento con muchísimo éxito entre la audiencias de México y otras partes del mundo.

Los espectadores que siguen de cerca lo último en reality shows, en ocasiones ignoran que este formato de la telerrealidad ya se usaba en la pequeña pantalla a mediados del siglo pasado, sin embargo, no fue hasta finales de los 80 cuando el género volvió a tomar fuerza y escaló posiciones entre los televidentes.

POLEMICAS EN LOS REALITY SHOWS

Big Brother

Este reality show es una creación originaria de Holanda, desarrollado por la productora Endemol, que se estrenó en 1999. El programa consiste en reunir a un grupo de personas en una casa durante 106 días rodeados por cámaras que registran lo que los inquilinos o participantes hacen en cada punto de la casa.

El objetivo de los concursantes es mantenerse el mayor tiempo posible, evitando las expulsiones que están en manos del público, ellos deciden quién se queda y quién se va.

A México, "Big Brother" llego el 1 de marzo de 2002, el productor ejecutivo fue Pedro Torres y la emisión fue conducida por Adela Micha; los participantes fueron Azalia Ojeda, Denisse Padilla "La Mapacha", Eduardo Orozco "El Doc", Gabriel Pontones "El Rasta", Paola Olivera "La China", Patricia Zambrano, Rocío Cárdenas, Verónica de Ita, entre otros.

Debido a las extremas condiciones de aislamiento, el programa daba para muchos escándalos, encontronazos, romances y demás, que mantuvieron al público interesado en la vida diaria de los participantes.

Azalia, "La peleonera"

Una de las concursantes más recordadas es Azalia, y es que fue de las pocas que demostró tener mucho carácter, mismo que se vio reflejado en sus constantescon miembros de la casa. Contra Diego, Shotys y una larga la lista.

Big Brother también tuvo una versión VIP en la que participaron los famamosos, quienes también dieron de qué hablar.

Yordi no sabe contar

El ojo de "Big Brother VIP", además de ser testigo de peleas, también lo fue de cómo el conductor Yordi Rosado, no supo repartir 5 puntos a 3 integrantes, pues hasta se tardó más de 3 minutos y hasta ocupó los dedos para contar.

ENAMORÁNDONOS

En octubre de 2017 el programa "", debutó encon el objetivo de que los concursantes encontraran el amor y una pareja con la cual llegaran al altar, pero pronto la producción se convirtió en una fuente de polémicas y

Este reality rápidamente gano popularidad volviéndose el favorito de la gente, pero a la par las acusaciones contra la emisión comenzaron a desatarse, no se hicieron esperar las peleas y enfrentamientos entre sus integrantes, luego se sumaron las acusaciones de infidelidad y rupturas.

Desde sus inicios el programa causó polémica, uno de ellos fue la salida de la fallecida productora Magda Rodríguez, quien dio vida a "Enamorándonos", abandonó las filas de Azteca para irse a la competencia, llegó a Televisa como la nueva productora del matutino "Hoy".

Otro de los grandes escándalos para el programa "Enamorándonos", ocurrió cuando la revista TV Notas publicó el testimonio del "abogado del pueblo", quien reveló que presuntamente, las integrantes de "Enamorándonos", eran obligadas a formar parte de un catálogo sexual para prostituirse.

Tal versión nunca fue publicada, pero el programa volvió a convertirse en tendencia cuando fue encontrada muerta una de sus integrantes, Michel Rodríguez.

La joven tenía 25 años y presentaba signos de estrangulamiento, por lo que la Procuraduría Capitalina intervino con investigaciones.

MasterChef

En cada emisión de "MasterChef", salen a la luz la verdadera personalidad de cada uno de los participantes, conforme aumenta la dificultad de la competencia más se exhiben y algunos hasta se han ganado la reputación de ser los más odiados como: Itzel Paniagua, Erubiel Sosa y para este capítulo se unió Salime Sadek.

Itzel fue criticada por sus comentarios clasistas, Erubiel por su mala higiene y Salime por despreciar a Isabel por su manera de hablar.

Recordemos que a principios de enero, se filtró la lista de los concursantes finalistas y la ganadora de la temporada 2020 de "MasterChef México"; en la cuenta de Twitter de "La Comadrita" se compartió la lista de los que serían el tercero, segundo y primer lugar de la reciente temporada.

La revelación de "La Comadrita" también recibió críticas por parte de los usuarios, quienes señalaron que solo son "páginas que viven del chisme ajeno y hacen spoilers". Dicha página se defendió de los ataques con el siguente mensaje: "los mismos participantes o familiares de ellos que son los que dan la información. Yo no tengo la culpa de que recurran a mí para dar esta información".

Erubiel Sosa, es otro de los concursantes que más polémicas ha generado, ya que en más de una ocasión ha sido criticado por la poca limpieza en su estación de cocina.

Por otro lado, los chefs Betty Vázquez, Adrián Herrera y José Ramón estuvieron en el ojo del huracán por supuestamente acosar a una fan.

Exatlón

Este reality de TV Azteca es uno de los favoritos entre los televidentes, quienes todos los días no se pierden ninguna de sus competencias y como en todos los programas de tv, han generado controversias, como la vivida entre Pato Araujo y Keno Martell, quienes recibieron una fuerte sanción luego de protagonizar una pelea a golpes.

Antonio Rosique, conductor del reality deportivo, indicó que ambos participantes quedaron suspendidos de cuatro competencias, lo que significó una baja importante para los marcadores para los equipos de Titanes y Héroes respectivamente.

En octubre del año pasado, comenzó a circular un rumor de homofobia en TV Azteca, por la presunta censuran a una pareja gay de "Exatlón", esto desató polémica en redes sociales, donde posicionaron el hashtag #AztecaHomofóbico, atacando a la televisora del Ajusco. La discusión se encendió tras las declaraciones de la novia de Mati Álvarez del equipo de Titanes, quien denunció las restricciones que tenían por ser gay.

Irene Sampedro denunció que su pareja tenía restricciones por ser gay, esto desató la furia de los cibernautas. Tiempo después, Mati escribió que su pareja le dedicó una medalla ganada en el duelo de mujeres y que supuestamente la televisora borró la transmisión.

Estoy muy decepcionada con la TV en México, cortó justo el momento en el Mati dedicaba la medalla, además, estoy segura de que tan si quería dijo ´novia´ o mi nombre, seguro dijo simplemente ´pareja´.

Si los medios no ayudan a dar visibilidad siempre estaremos estigmatizados. pic.twitter.com/PQbEL0jk1o — Irene Sampedro (@IreneSampedro7) October 8, 2020

Laura sin Censura

Una de las conductoras de televisión más polémicas, es sin duda Laura Bozzo, prueba de ello es su último proyecto "Laura Sin Censura", el cual generó sospechas de ser un engaño. Una supuesta panelista filtro unos whats con las pruebas que confirmarían que todo es un show armado.

Por otro lado, los conductores del programa "Chisme No Like", aseguraron que "Laura Sin Censura" es un montaje, señalaron que la presentadora peruana se encarga de convocar a las personas que se suman al espectáculo.

Cabe señalar que los presentadores invitaron a Jonatan Molina, quien dio testimonio que la producción les pagan mil pesos por episodio e incluso mostró las capturas de pantallas con una conversación en un chat de WhatsApp.

Además del efectivo, se dijo que la encargada de buscar a los personajes les promete, en la nota de voz, recogerlos directamente en su casa, transportarlos hasta el set de grabación y apoyarlos en su regreso.

La Voz... México

Este reality show y concurso de talentos está basado en el formato de "The Voice", originario de Holanda; parte de la franquicia internacional "The Voice", fue creada por el productor de televisión holandés John de Mol bajo su empresa Talpa Media Holding.

México ha sido el primer país de habla hispana en adaptar este formato, inicialmente este reality inició su transmisión en Televisa con Miguel Ángel Fox como productor ejecutivo, conducido por Mark Tacher y Cynthia Urias tras bambalinas.

Desde su estreno, el programa obtuvo grandes registros de audiencia que superaron a la competencia de otros canales. Los coaches que integraron esta temporada fueron: Alejandro Sanz, Lucero, Espinoza Paz y Aleks Syntek.

Años más tarde, Televisa perdió la licencia y entonces es cuando TV Azteca ofreció una cantidad millonaria para quedarse con los derechos de la emisión en México, y fue en 2011 que iniciaron sus transmisiones.

La polémica llego cuando "La Voz... Mexico" regresó en plena pandemia, llamó la atención de miles de usuarios que no se respetara la sana distancia, las barbas no tenían ninguna restricción, sin dejar de a un lado que Ricardo Montaner pertenece a la población vulnerable pues tiene 63 años de edad.

El primer concierto del segmento de audiciones se realizó sin público para evitar la propagación de del virus, pero muchos se quejaron de la cercanía de algunos miembros.

A mediados de marzo del año pasado, se informó el retraso de su estreno, el programa tenía fecha prevista para el 30 de marzo. "Esta es una decisión que promueve la responsabilidad y el cuidado de todos los integrantes de un gran equipo de colaboradores que incluye personal de producción, más de 500 participantes y por supuesto, a los cuatro coaches", decía el comunicado.

Los cuestionamientos siguieron cuando el brote del virus se intensificó; sin embargo, eso no impidió que saliera al aire el reality.

Acapulco Shore

Este programa se trasmite por MTV y aunque es televisión de paga tiene mucho éxito y sus siete temporadas la avalan, recordemos que la censura no existe pues podemos ver cómo sus participantes viven de fiesta en fiesta y no les da pena mostrar sus esculturales cuerpos o aventuras de una noche.

Una de las temporadas más polémicas es la séptima, donde se presenta las alocadas vacaciones de un grupo de jóvenes mexicanos. Sin embargo, a pesar de que se esperaban peleas, traiciones y diversión, nadie veía venir las agresiones físicas de un hombre contra una mujer, así lo reportaron en redes sociales, en donde condenaron los actos de un participante.

Todo comenzó cuando dos integrantes del reality, Mane y Dania, incendiaron el lugar con una pelea. En medio del pleito, Jawy –pareja de Mane– también intervino, pues mientras Dania estaba en el suelo éste colocó el peso de su cuerpo sobre la joven y le puso el codo en la cara.

De inmediato, otros integrantes de "Acapulco Shore" lo quitaron de encima; sin embargo, usuarios de las redes sociales guardaron el momento y exigieron "cancelar" el programa. Además, solicitaron la expulsión de Jawy por "violentar a las mujeres" y "normalizar la violencia de género".

La Academia

La polémica más mediatica en la "La Aademia", fue cuando Danna Paola no se quedó callada y encaró a Gibrán luego de que este la llamara "culer...", en una charla que sostuvo con Francely, también concursante del reality.

"Yo no vengo a ser tu amiga tampoco; si te caigo bien o te caigo mal realmente no me importa. Yo solo dije lo que tú querías escuchar y no mi crítica real", indicó Danna Paola.

Tras el enfrentamiento algunos usuarios dijeron que todo se había tratado de una estrategia por el poco rating que había generado el programa musical, y es que a raíz de lo ocurrido la propuesta del Ajusco fue tendencia durante todos los días restantes del programa.

Ante tales rumores, Alexander Acha, también juez de "La Academia", aclaró a la prensa nacional que el conflicto no fue armado con el propósito de levantar el rating.

"No fue armado, creo que hay que respetar a todo ser humano y en especial a las mujeres que han sufrido tanto abuso y tanto desprestigio", apuntó el cantante, quien también formaba parte del panel de críticos.

Otro de los momentos icónicos de "La Academia", fue el protagonizado por la tapatía Jolette y la entonces juez Lolita Cortés, ambas se enfrentaron en varias ocasiones durante las emisiones en vivo de la cuarta generación, fue hasta el cuarto concierto donde iniciaron sus discrepancias.

Jolette cantó Cielo rojo y Lolita le comentó: "Jolette, no eres cantante. Jolette, no cantas, no naciste para cantar, no lo has demostrado. No tienes pasión en el escenario. Veo a una niña caprichosa y terca", fue entonces que la joven le respondió: "¿Quieres que me vaya?, si no me saca el público yo no me voy a ir".

En una entrevista que circula en Youtube, Lolita Cortés aceptó que sus pleitos con Jolette habían sido montados por la producción de TV Azteca para acaparar rating.

(Azucena Uribe)