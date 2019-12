Actor de "Rebelde" sufre accidente casero y pierde el ojo izquierdo

Una de las telenovelas juveniles más exitosas de México sin duda fue "Rebelde" producida por Pedro Damián, basada en melodrama argentino "Rebelde Way".

De acuerdo a Grupo Fórmula, recientemente se dio a conocer que uno de los protagonistas de la telenovela juvenil sufrió un accidente doméstico que lo llevó a perder el ojo izquierdo.

SALE A LA LUZ VIDEO INÉDITO DE JENNI RIVERA PIDIENDO AYUDA TRAS AMENAZAS DE MUERTE

En la versión original de "Rebelde" el actor dio vida al personajes de Guido "Café" Lassen.

En la versión mexicana este papel fue interpretado por Christian Chávez como Giovanni Méndez.

En 2015 fue cuando Diego Mesaglio sufrió un accidente doméstico que lo llevó a perder la visión el ojo izquierdo.

"Puse la botellita de alcohol mal ubicada en la repisa del baño y se patinó. Cuando se cayó para un lado, la agarré y salió el chorro que me entró justo en el ojo".

Las complicaciones tras el accidente

Aunque Mesaglio fue al hospital, el actor asegura que la mala atención médica le provocó que perdiera la visión:

"No fue ese el problema. Voy a una clínica, me hacen los supuestos primeros auxilios pero no me lavan bien, casi ni me lavan y me dan anestesia para tomar cuando me duela".

Pese a seguir todas las indicaciones médicas, Mesaglio contrajo una fuerte infección.

"Entre el alcohol que quedó adentro y el exceso de anestesia hicieron que se queme la córnea, que se debilite todo el ojo. Ahí empezó todo, porque después se debilitó mucho el ojo y tuve una infección que es de las peores que puede tener el ser humano".

El actor Diego Mesaglio contó que tras el accidente le cambió la vida por completo pues perdió la visión del ojo izquierdo, en medio de la filmación de una serie y una película.

"De la noche a la mañana tuve que dejar de hacer todo y pasé a ser dependiente de todo el mundo, de mi familia, de mi viejo que me lleve, que me traiga, no pude manejar durante un año y medio".

LA DUERTE DEPRESIÓN QUE VIVIO ACTOR DE REBELDE

El actor argentino confesó a Teleshow que cayó en una fuerte depresión y "ni siquiera quería ver a mi familia [...] Quedarse sin trabajo así, pesando 130 kilos, con toda la cara hinchada, quedé así con toda la alergia en la cara y más en un momento donde todavía no ves un progreso sino todo en contra, eso es lo que te juega en contra".

CÓMO SUPERÓ LA DEPRESIÓN

Mesaglio contó que la quemadura que sufrió hizo que el ojo izquierdo perdiera la coloración del iris, así que también tuvo que aceptar su nueva apariencia.

"Cuesta. Yo puedo decir que superé el tema de los prejuicios hacia el otro no, porque yo era una persona que usaba lentes o estaba todo el día con gorra para que no se notara, y llegó un momento que dije ´Para, no es mi culpa que al otro le dé impresión, le dé asco'".

MAURICIO OCHMANN SE DESVIVE EN HALAGOS CON ESTAS GUAPAS ACTRICES ¿QUÉ PENSARÁ AISLINN DE ESTO?

El argentino también pudo continuar su carrera como actor, hecho que lo ayudó a salir de la depresión:

"Fui a hacer un casting y quedé elegido para la primera temporada de ´Un gallo para Esculapio´. Lo agradecí muchísimo porque en una época de depresión y frustración, me salvó".

auc