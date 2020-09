La repentina e inesperada muerte del actor Chadwick Boseman conmocionó a la industria, sus colegas actores, amigos y fanáticos no podía creer que el protagonista de la famosa cinta de Marvel, "Black Panther" (Pantera Negra) hubiera fallecido a los 43 años de edad. Lo cierto es que Boseman estuvo luchando durante cuatro años contra el cáncer de colon que le fue diagnosticado en 2016, mismo que mantuvo en secreto durante todo este tiempo y contra el que esperaba dar batalla para curarse al 100%.

Así como Chadwick, existen muchos otros actores que vieron sus sueños truncados, la muerte se cruzó en sus caminos de forma prematura arrebatándoles a algunos toda posibilidad de encumbrar sus carreras, mientras que a otros la muerte los consagró como auténticos mitos del celuloide.

No todas las carreras actorales son prolíficas, colmadas de premios y con un largo historial de exitosas cintas; también existe la parte negra de la industria, en la que enfermedades, suicidios y accidentes, son algunas de las tragedias que han terminado con la vida de grandes leyendas del cine y de nuevas promesas.

ESTE ES NUESTRO LISTADO DE LOS ACTORES QUE HAN MUERTO DE FORMA PREMATURA

HEATH LEDGER - 28 AÑOS

El australiano se ganó el corazón de las audiencias desde muy temprano en su carrera, con títulos como "10 cosas que odio de ti" (1999), "El patriota" (2000) y "Corazón de caballero" (2001). Luego de un breve bache, su consolidación llegó en 2005 con "Secreto en la montaña" que le valió su primera nominación al Oscar.

Ledger selló su paso en la historia del cine con una brillante interpretación del Joker en "El caballero de la noche" (2008) que le valió el primer –y hasta ahora único– Oscar histriónico al cine de superhéroes. Lamentablemente el actor no vivió para ver su hazaña, ni el furor que desató con su interpretación, ya que falleció el 22 de enero de 2008, seis meses antes del estreno, víctima de una intoxicación por prescripciones médicas. Aunque se determinó que el deceso fue accidental, su muerte ha estado plagada de rumores que hablan de un suicidio por insomnio y depresión que se agudizaron durante su preparación para interpretar al famoso Payaso del Crimen.

Casi diez años después, la familia de Heath Ledger, colaboró en la realización del documental I Am Heath Ledger (2017) que mostró una perspectiva más íntima de su vida y con la que buscó erradicar para siempre estos comentarios.

BRANDON LEE - 28 AÑOS

Bruce Lee ya era una estrella cuando falleció a los 32 años. Se pensaba que su hijo Brandon sería capaz de superar su legado, pero este se vio abruptamente interrumpido el 31 de marzo de 1993, cuando murió en el set de filmación de "El cuervo" (1994) con apenas 28 años.

Se rodaba una escena de rutina, cuando su personaje debía recibir varios disparos a una distancia de 3.5 a 4.5 metros. No se sabe si por falta de presupuesto o para aumentar el realismo, la producción usó balas reales manipuladas para explotar sin provocar daño, pero lamentablemente, en medio de una confusión, la producción cargó el arma con cartuchos sin manipular, lo que resultó en varias heridas fatales para el actor.

A la fecha, se desconoce qué fue de la infame secuencia: unos dicen que fue destruida, otros que fue confiscada por la policía. La única certeza es que, contrario a lo que dicen algunos rumores, no llegó al corte final. Aunque se consideró suspender el rodaje, este se concretó con apoyo de un stunt y manipulación digital. La película no tuvo gran éxito, pero alcanzó un elevado estatus de culto que ha complicado la realización de un remake.

NAYA RIVERA - 33 AÑOS

La actriz puertorriqueña, reconocida por su papel de Santana López en la serie de televisión "Glee", desapareció el pasado 8 de julio de 2020. La mujer de 33 años había alquilado un bote para pasear con su hijo de 4 años, Josey Hollis, en el Lago Pirú en California, Estados Unidos.

Desde ese día las autoridades de Ventura, California, comenzaron a hacer una exhaustiva búsqueda y el 13 de abril confirmaron que un cuerpo que se había hallado en la mañana era el de Naya Rivera.

Su hijo de cuatro años logró sobrevivir y apareció a las orillas del lago con un chaleco salvavidas. De acuerdo con el testimonio del menor, él y su mamá fueron a nadar al lago pero ella nunca regresó al bote que habían alquilado.

Los rumores aseguran que la serie musical de éxito Glee está maldita, ya que sonados son los casos de suicidio, drogas, abuso, racismo, posesión de pornografía infantil y hasta violación, que han truncado la vida de algunos de sus protagonistas.

HEATHER O´ROURKE - 12 AÑOS

Con apenas seis años, Heather O´Rourke alcanzó la fama mundial con su memorable interpretación de Carol Anne Freeling en "Poltergeist" (1982), una de las películas más escalofriantes de toda la historia.

Lamentablemente, la pequeña actriz también suele ser recordada por su temprano fallecimiento con apenas 12 años, como consecuencia de la enfermedad de Crohn, un mal congénito que implica una inflamación del tracto gastrointestinal. El deceso sucedió apenas cuatro meses antes del estreno de "Poltergeist III", lo que generó un gran pesar entre sus compañeros de proyecto e intensificó el mito sobre la aparente maldición que rodeó a la franquicia y que cobró la vida de varios de sus miembros.

JONATHAN BRANDIS - 27 AÑOS

Debutó a los seis años en la serie "One Life to Live" (1982) y empezó a despegar unos años después con breves participaciones en otros títulos televisivos como "Murder She Wrote" (1990) y "The Wonder Years" (1991). El verdadero impulso llegó cuando interpretó a Bastian Baux en "La historia sin fin II" (1990) y a Bill Denbrough en la famosa miniserie de "Eso" (1990). A esto sumemos su colaboración con Chuck Norris en "Sidekicks" (1992) y con Rodney Dangerfield en "Ladybugs" (1992).

Parecía que su consolidación llegaría con la serie "SeaQuest DSV" (1993) de Steven Spielberg y con su trabajo de voz en la serie animada de "Aladdin" (1994), pero los proyectos no destacaron como deseaba. La mala racha continuó hasta su suicidio por ahorcamiento el 12 de noviembre de 2003. El joven no dejó ninguna nota en la que explicara sus razones, pero algunos amigos dijeron que se deprimió cuando la producción de "Hart´s War" (2002) redujo su participación en la sala de edición. A la fecha, su caso sigue generando debate sobre las presiones a las que son sometidos los niños actores.

AALIYAH - 22 AÑOS

Luego de triunfar en el mundo de la música, Aaliyah aprovechó su popularidad para saltar al cine, donde debutó con "Romeo debe morir" (2000). Se le auguraba una carrera exitosa y más cuando se confirmó que su segunda película también sería su primer estelar: "La reina de los condenados" (2002).

Nunca lo sabremos, pues no vivió para ver el estreno al fallecer en un accidente aéreo el 25 de agosto de 2001, es decir, seis meses antes del estreno de la cinta. La neoyorquina había viajado a las Bahamas para filmar un video musical, pero al terminar antes de lo planeado, quiso regresar a los Estados Unidos de inmediato a bordo de la misma avioneta en la que había llegado a las islas. La aeronave era demasiado ligera y llevaba sobrepeso por sus acompañantes y el equipo, así que fue incapaz de levantar el vuelo e impactó a sólo 60 metros de la pista.

Al final, la película fracasó en taquilla, pero muchos aficionados recuerdan a Aaliyah con añoranza al marcar el inicio de una prometedora carrera histriónica que nunca llegó a concretarse.

JAMES DEAN - 24 AÑOS

James Dean no era una estrella cinematográfica cuando falleció el 30 de septiembre de 1955. De hecho, apenas había estrenado "Al este del Paraíso" (1955), que le convirtió en uno de los talentos jóvenes más prometedores de su época. Sin embargo, esto no evitó que el actor diera mucho de qué hablar apenas un año antes, cuando desarrolló una gran pasión por el automovilismo que le llevó a participar en varias competiciones, al grado que Warner le prohibió hacerlo hasta terminar el rodaje de "Gigante" (1956).

Fue en esta misma época cuando compró el Porche Spyder 550 en el que fallecería tiempo después, mejor conocido como "Little Bastard". Dean cumplió con su palabra, pues una vez que la cinta entró en postproducción, abordó su vehículo para dirigirse a una carrera en San Francisco. Nunca llegó a su destino, pues sufrió un aparatoso accidente en el camino al impactar con otro coche y perder la vida instantáneamente.

Ese día murió James Dean, pero también nació la leyenda del eterno Rebelde sin causa (1955), la cual aumentaría al recibir las dos primeras nominaciones histriónicas póstumas en toda la historia del Oscar.

LUCY GORDON – 28 AÑOS

La actriz y modelo británica, Lucy Gordon, era una de los personajes más prominentes del Reino Unido. En el 2007 interpretó a Jennifer Dugan en "Spiderman 3". Apareció en más de 10 películas.

Fue hallada muerta en su apartamento de París. Presuntamente, la actriz no soportó que su mejor amigo se suicidara meses atrás, por lo que tomó la decisión de ahorcarse.

BRITTANY MURPHY – 32 AÑOS

La actriz falleció en 2009 a los 32 años, aunque se determinó que su muerte había sido por causas naturales, surgieron muchas teorías por las extrañas circunstancias que la rodearon.

Eran las ocho de la mañana del día 20 de diciembre de 2009. La madre de Brittany Murphy encontró a su hija inconsciente en el baño. Unos segundos después hacía una dramática llamada al 911, el teléfono de emergencias. Además de su madre en la casa se encontraba su marido, el guionista Simon Monjack. Los dos intentaron reanimarla y consiguieron que la actriz vomitara. Poco después llegaron los servicios médicos que la trasladaron inmediatamente al hospital donde ingresó ya cadáver. Pero ¿Qué es lo que había ocurrido? ¿Por qué una chica que, unos pocos días antes se paseaba sonriente por la alfombra roja presentando su última película había fallecido tan repentinamente?

Uan de las teorias señala que el estado de cansancio y agotamiento de la actriz se debía al estrés, no solamente por su trabajo sino por su situación familiar. Su madre había superado un cáncer de mama y su marido sufría convulsiones e incluso había tenido un infarto. Brittany tomaba diversos medicamentos para soportar todas esas presiones. Además Simon Monjack, su marido, hizo unas declaraciones acusando a los estudios cinematográficos de ser en parte los causantes de la muerte de su mujer. Dos semanas antes del fallecimiento de Brittany Murphy, prescindieron de la actriz para doblar la segunda parte de la película de animación "Happy Feet".

En mayo de 2010, cuando apenas había pasado medio año de la muerte de Brittany, Simon Monjack, su marido, fue hallado muerto en su domicilio. Fue la madre de Brittany, Sharon Murphy, quien encontró a Monjack inconsciente en el dormitorio principal de la vivienda, muy cerca del cuarto de baño donde se desplomó mortalmente Brittany. Los resultados de la autopsia determinaron que Monjack falleció de neumonía y por una anemia severa. Es decir, prácticamente igual que su esposa.

RIVER PHOENIX - 23 AÑOS

River Phoenix parecía tenerlo todo para triunfar, pues con apenas 23 años, ya había cosechado premios y nominaciones del National Board of Review, los Golden Globes, el Festival de Venecia y los Spirit Awards. A esto sumemos su nominación al Oscar por "Running on Empty" (1988) y el privilegio de haber participado en títulos como "Cuenta conmigo" (1986) e "Indiana Jones y la última cruzada" (1989).

Ni siquiera su talentoso hermano Joaquin Phoenix acumuló tantos méritos a tan temprana edad; sin embargo, la promesa nunca se concretó del todo, ya que el actor falleció el 31 de octubre de 1993, a causa de una sobredosis. El abrupto deceso impidió la culminación de "Dark Blood", a la que le quedaban tres semanas de rodaje al momento del incidente.

En 2011, cuando la aseguradora se negó a seguir pagando el resguardo del negativo y recomendó su destrucción, el director George Sluizer decidió que lo mejor sería aprovechar el material para intentar terminarla. El proyecto estrenó un año después, convirtiéndose así en el último éxito de River Phoenix. La leyenda no murió del todo, pues el ídolo juvenil sigue dando de qué hablar.

SHARON TATE - 26 AÑOS

La prometedora carrera de Sharon Tate se vio opacada por su violento asesinato a cargo de la familia Manson el 9 de agosto de 1969 y por los incontables escándalos posteriores que rodearon a su esposo Roman Polanski.

La texana tuvo una breve, pero destacada carrera histriónica que incluyó algunas apariciones en series de renombre como "Mr. Ed" (1963), "Los Beverly Ricos" (1963) y "El agente de CIPOL" (1965). A esto sumemos su rápido ascenso cinematográfico, con seis películas estrenadas en un periodo de apenas tres años, destacando además su nominación al Globo de Oro como Actriz promesa por "Valley of the Dolls" (1967).

Al igual que otros actores jóvenes que partieron demasiado pronto, su trágico deceso le valió el estatus de culto por generaciones. El mito se incrementó en el 50º aniversario de su muerte, con el estreno de las controvertidas "The Haunting of Sharon Tate" y "Once Upon a Time in Hollywood".





(Nayelli Langarica)