Actrices que fueron sexualizadas desde su infancia

En la actualidad el feminismo se hace cada vez más visible en la sociedad, muchas mujeres han alzado la voz en contra del machismo o la desigualdad que viven a diario en su casa o lugares de trabajo; esta misma problemática se ha visibilizado en la industria cinematográfica, artistas han roto el silencio en redes sociales, donde se crearon movimientos como #MeToo, que denunciaba principalmente los abusos de las celebridades a manos del "todo poderoso" productor Harvey Weinstein, quien terminó enjuiciado por innumerables cargos por abuso sexual.

El abuso o acoso sexual, no es el único problema que enfrenta Hollywood, también está la enorme brecha salarial entre los actores y las actrices y por supuesto la hipersexualización de la mujer; el problema se agrava cuando la figura sexualizada es aún una niña o adolescente que no puede levantar la voz porque están bajo el control de sus padres o tutores quienes se escudan sus actos argumentando que lo hacen por el bien de sus carreras en la industria.

Una de las últimas estrellas en abordar este tema, es Millie Bobby Brown, que cumplió el pasado mes de febrero 17 años y aprovechó la ocasión para denunciar la manera en que se ha sentido sexualizada desde que saltó a la fama en el 2016 gracias a "Stranger Things".

"Hay ocasiones en las que me siento frustrada por la inexactitud, los comentarios inapropiados, la sexualización y los insultos innecesarios que han acabado por causarme dolor e inseguridades, pero jamás permitiré que eso me empuje a tirar la toalla. Seguiré haciendo lo que me gusta y promoviendo un mensaje que fomente el cambio", explicó en un vídeo con motivo de su cumpleaños.

MARA WILSON

Otra de las actrices que recientemente levanto la voz fue Mara Wilson de "Matilda", quien recientemente en una entrevista reveló que fue sexualizada desde los 6 años y como esto influyo en su vida.

"La gente me preguntaba: ¿Tienes novio? en las entrevistas desde que tenía 6 años. Los periodistas me preguntaban quién creía que era el actor más sexy y sobre la detención de Hugh Grant por solicitar una prostituta. Era bonito cuando niños de 10 años me enviaban cartas diciendo que estaban enamorados de mí. No lo era cuando lo hacían hombres de 50 años. Antes de cumplir los 12 años, ya había imágenes mías en sitios web de fetichismo de pies y photoshop en la pornografía infantil. Cada vez, me sentía avergonzada", detalló.

Asimismo, Mara Wilson de 33 años detalló que Hollywood ha resuelto abordar el acoso en la industria, pero que ella nunca fue acosada sexualmente en un set de cine: "Mi acoso sexual siempre vino de la mano de los medios de comunicación y del público".

Mara Wilson durante la entrevista contó que cuando ella tenía 13 años un periodista le pregunto cómo le caía la princesa del Pop, Britney Spears, a lo que ella respondió que la "odiaba".

"En realidad no odiaba a Britney Spears. Pero nunca habría admitido que me agradaba. Había una fuerte vena de "Not Like Other Girls" en mí en aquel momento, que ahora me parece vergonzosa -aunque ¿no tenía que creerlo, cuando había pasado gran parte de mi infancia haciendo audiciones contra tantas otras chicas? Parte de ellos eran puros celos, porque ella era hermosa y genial de una manera que yo nunca sería. Creo que, sobre todo, ya había absorbido la versión de la Narrativa que la rodeaba", indicó.

También detalló que la forma en que la gente hablaba de Britney Spears le aterraba entonces, y sigue haciéndolo ahora. Su historia es un ejemplo sorprendente de un fenómeno del que he sido testigo durante años: "Nuestra cultura construye a estas chicas solo para destruirlas. Afortunadamente, la gente se está dando cuenta de lo que le hicimos a la señora Spears y está empezando a pedirle disculpas. Pero seguimos viviendo con las cicatrices".

NATALIE PORTMAN

Uno de los casos más sonados fue el de Natalie Portman, quien actualmente tiene 39 año pero esta actriz denunció durante la "Marcha de las Mujeres" del 2018 en Los Ángeles el "terrorismo sexual" al que fue sometida desde su participación con 12 años en la película "El profesional".

Cabe señalar que de esta película varias de las escenas fueron editadas pero luego salieron a la luz, las cuales confirmaron aún más las teorías de quienes estaban en contra de la sexualización de la niña. El público se enamoró del papel que realizó y, fueron tantos los seducidos por su imagen un tanto angelical y a la vez adulta, que se creó una página web con una cuenta atrás para saber cuánto quedaba para que cumpliera sus 18.

"Abrí muy emocionada mi primera carta de un fan. Había escrito una fantasía, en la que me violaba", contó la intérprete. Y el relato aterrador siguió: "Esperaban mis 18 años, curiosamente la edad en la que sería legal acostarse conmigo. Los críticos hablaban de mis pechos en sus notas".

JODIE FOSTER

La actriz actualmente tiene 58 años, pero cuando fue niña -exactamente a sus 12-, realizó un papel que logró llevarla a la fama: el de Iris Steensma en "Taxi Driver".

Con su papel "Taxi Driver" alcanzó el estrellato, pero que lamentablemente vino acompañado de la sexualización. Antes de comenzar el rodaje fue examinada por un psiquiatra, y durante el set, fue asistida por una trabajadora social.

Todo esto porque interpretó a una prostituta. El intento por hacer todo lo posible para que la pequeña no sufriera luego de que el público viera esta cinta y comentara al respecto, fue en vano. Generó controversias, a pesar de que las escenas más explícitas las hiciera una doble de cuerpo (su hermana mayor).

Lo peor de todo esto fueron los acosos hacia la niña, siendo un claro ejemplo el de John Hinckley Jr., el acusado de intentar asesinar a Ronald Reagan, quien estaba obsesionado con su personaje y quiso atacar al ex presidente para impresionarla.

BROOKE SHIELDS

La famosa actriz protagonizó uno de loa clásico del cine que muchos recordarán: "La Laguna Azul", cuando esta apenas tenía sólo quince años y que trata sobre el despertar sexual de una pareja de adolescentes que naufraga en una isla desierta.

Todos recordaremos que cinta había escenas en donde se le mostraba desnuda, pero fue una doble de cuerpo quien realizó estas escenas explícitas. De igual manera, generó controversias al respecto. El director se defendió argumentando que era otra la actriz que rodaba estos momentos, pero Shields igualmente apareció con el torso desnudo y el pelo que tapaba sus pechos.

"Mi preocupación era que mis senos eran demasiado pequeños", dijo Brooke en su momento, minimizando el asunto. Pero lo peor de todo fue cuando anterior a eso, a sus trece años, realizó el papel de una niña prostituta para "Pretty Baby"; allí salió desnuda, algo completamente impensado en la actualidad.

ALICIA SILVERSTONE

La actriz que fue un bum en la década de los noventas por dar vida a Adrian Forrester en "The Crush", momento en el que tenía 17 años.

Hay quienes comparan esta cinta con "Lolita", por las similitudes respecto a la imagen de la protagonista y la historia. Y ciertamente, tienen razón. Además de este papel, su participación en el video de Aerosmith, Crazy, la ha sepultado a la sexualización extrema. Su belleza (que transmitía inocencia) y su cuerpo, han sido los "culpables" de los deseos de los adultos.

Era tratada como objeto de consumo y eso lo pudimos notar en cada uno de sus largometrajes, cuando era adolescente. Las críticas siguen vigentes al día de hoy, pero la actriz no ha comentado al respecto.

A los 16, participó en "Veneno en la piel" (1993), donde daba vida a la hija de los vecinos de Cary Elwes (el querido Westley de 'La princesa prometida'), quien se enamoraba perdidamente de ella cual Lolita. Ella se obsesiona también con él y utiliza todas las artimañas para seducirle. Con este papel, y su intervención en el vídeo de 'Crazy' de Aerosmith, Silverstone quedó sexualizada antes de tiempo.

CHLOE GRACE MORETZ

La joven actriz se ha convertido en un ícono del feminismo durante estos últimos años. Pero no por eso se ha salvado de las injusticias de la industria machista.

La protagonista de "Kick Ass" y "Carrie" ha encarnado a una prostituta para "El Justiciero". El problema fue que, aunque se la haya visto muy madura, al igual que las anteriores, era menor de edad. Si bien ya estaba más cerca de sus 18, no como el caso de Jodie Foster, igualmente el papel lo podría haber interpretado una adulta.

BILLIE EILISH

La cantante Billie Eilish es hoy, una de las grandes promesas del pop mundial que con apenas 17 años, no solo es dueña de una voz prodigiosa y un estilo musical muy particular, sino también de una postura y convicción que la han convertido en un referente para su generación y sus seguidores.

No le gustan los convencionalismos, y no responde a las imposiciones mediáticas. Y esto no solo se manifiesta en su música, sino también en su día a día. La joven suele llevar looks oversized (ropa muy muy grande), colores brillantes y combinaciones que desafían las imposiciones de la industria de la moda.

Según explicó en una ocasión "no quiere que todo el mundo sepa todo sobre ella". "Por eso llevo prendas holgadas. Nadie puede opinar porque no han visto qué hay debajo, ¿sabes? Nadie puede decir ´está muy delgada´, ´no lo está´, ´tiene el trasero plano´ o ´lo tiene gordo´. Nadie puede decir nada porque no lo saben", agregó.

Sin embargo, cuando apareció en público con una polera ajustada bajo su polerón con cierre, los comentarios en redes sociales no se dejaron esperar, y por supuesto primaron aquellos sobre su figura, terminando por hacer realidad su principal temor.

Así comenzaron a surgir mensajes subidos de tono dedicados a ella, donde muchos hombres la incentivaban a cambiar su imagen para mostrar más su figura y "atributos", dejando en el olvido todo lo que ella planteaba.

EVAN RACHEL WOOD Y NIKKI REED

Las protagonistas de "Thirteen" también han pasado por este momento en su adolescencia, en especial Evan, quien fue la que más fama obtuvo de las dos durante los 2000.

La película dirigida por Catherine Hardwicke tiene incontables escenas relacionadas al sexo, alcohol y drogas y la sexualización está muy explícita, aunque no incluyeran desnudos, pero el beso lésbico con el fin de excitar a los espectadores, el intento de un trío con un chico mayor que ellas y más momentos, han sido difíciles de digerir para el público porque Nikki tenía 15 y Wood, 16.

DREW BARRYMORE

El primer trabajo de Drew Barrymore fue solo con tres años, en un anuncio, aunque todos recordamos la explotación que padeció con su rol en "E.T. El extraterrestre" de 1982".

Esta actriz no supo controlar la fama, lo que le llevó a un grave problema de consumo de drogas y alcohol, algo que afectó su carrera. Con 17 años, participó en "Hiedra venenosa", donde tenía una intensa relación con un cincuentón... algo que, sin querer, revitalizó su carrera.

DAKOTA FANNING

Fue hace diez años, cuando presentó "Hounddog" en el Festival de Sundance: nadie entendió muy bien la diferencia entre actriz y jovencita cuando dio vida a la hija de un violento padre y la nieta de una alcohólica, un personaje desestructurado que tiene que hacer frente a una violación. Ella lo hizo con 12 años y enorme profesionalidad.

SUE LYON Y DOMINIQUE SWAIN

Las "Lolitas" de las películas estrenadas en 1962 y 1997 también han dado mucho de qué hablar por su clara sexualización. Si bien la historia se trata de eso, es un tanto polémico que las actrices sean menores de edad.

Una cosa muy diferente es que sean mayores de 18 e interpreten a una pequeña, pero otra, es lo que les sucedió a ellas. Al momento del lanzamiento del largometraje, Lyon tenía 16 y Swain, 17. Las incontables escenas sensuales han sido cautivadoras para el público y las actuaciones son impecables, pero como bien dijimos anteriormente, el problema estuvo en haber elegido a menores para estas obras.

Las críticas surgieron en su momento y, hasta el día de hoy, muchos siguen firmes con su postura. Sue comentó su arrepentimiento de haber participado del filme: "Mi destrucción como persona proviene de ´Lolita´. Esa cinta me expuso a tentaciones a las que ninguna niña de esa edad debía ser sometida". Mientras que Dominique, la niña a la que expusieron en la pantalla grande con un vestido mojado que se le transparentaba su ropa interior, no habló nunca más sobre ello y se retiró del cine.