Actrices y Actores que han hecho frente a un diagnóstico de cáncer

Bajo el lema "Yo soy y Voy a", la comunidad global conmemora este 4 de febrero el Día Mundial contra el Cáncer. La Organización Mundial de la Salud (OMS) se une a este esfuerzo con un llamado a que todo el mundo, a nivel colectivo e individual, se comprometan a fortalecer las acciones dirigidas a reducir el impacto del cáncer. Actrices y actores han contribuido al relatar sus historias de lucha tras recibir el devastador diagnostico de cáncer.

A nivel mundial, se estima que hubo 20 millones de nuevos casos de cáncer y 10 millones de muertes por cáncer. La carga del cáncer aumentará aproximadamente en un 60% durante las próximas dos décadas, lo que afectará aún más a los sistemas de salud, a las personas y a las comunidades. Se prevé que la carga mundial por cáncer aumente a unos 30 millones de nuevos casos para 2040, y el mayor crecimiento se producirá en países de ingresos bajos y medianos.

Si no se toman medidas para prevenir y controlar el cáncer, se prevé que el número de personas que serán diagnosticadas con cáncer aumentará en un 55%, lo que significa aproximadamente 6,23 millones de personas para 2040.

ACTORES Y ACTRICES QUE LE PLANTARON CARA AL DEVASTADOR DIAGNÓSTICO DE CÁNCER:

ANGÉLICA MARÍA

Angélica María la "Novia de México" tuvo cáncer de mama en 1997, le hicieron una cirugía para extirparle el tumor. En marzo del 2008 le tuvieron que cambiar la prótesis, porque habían pasado 10 años, hasta la fecha la actriz mexicana continúa actuando e inspirando a muchas mujeres.

DANIELA ROMO

La cantante mexicana Daniela Romo fue diagnosticada con cáncer de mama a finales del 2011. Famosa por su larga cabellera, Romo expresó que tenía miedo de afeitarla. La valiente cantante lo hizo y se vio hermosa. Su lucha contra la enfermedad le tomó siete meses de tratamientos y una intervención quirúrgica que se realizó a los pocos días de recibir el diagnóstico. A la actriz le extirparon un "Carcinoma Ductal de mama de 1 cm por 0.9 x 0.5 cm", así lo informó en un comunicado de prensa. En junio de 2012 la actriz reveló que había derrotado el cáncer. Como sobreviviente ella está inspirando a sus fans con su música y su arte.

ADAMARI LÓPEZ

La bella actriz y presentadora puertorriqueña Adamari López recibió la noticia en 2005 de que tenía cáncer de seno y comenzó la pelea contra la enfermedad. Se sometió a quimioterapia, una mastectomía y tuvo una reconstrucción de los dos senos, en el 2006 se supo que estaba libre de cáncer.

ALEJANDRA GUZMÁN

La rockera mexicana fue diagnosticada con cáncer de seno en el 2007 después de visitar el doctor para un chequeo regular. El médico le descubrió un tumor canceroso en un seno y fue operada exitosamente meses después. Alejandra aconseja a las mujeres acudir al médico hacerse una revisión para detectar esa enfermedad. Guzmán expreso que "se siente un milagro, porque dice que al saber que tenía cáncer la hizo entender que los excesos... la podían llevar a la muerte...".

PATRICIA REYES SPÍNDOLA

La actriz mexicana Patricia Reyes Spíndola recibió la mala noticia de que tenía cáncer de seno justo el 11 de septiembre de 2011. Se sometió a una mastectomía y reconstrucción del seno izquierdo. Ahora la actriz se dedica a la promoción de campañas de prevención de este tipo de cáncer.

ALICIA MACHADO

La ex Miss Universo venezolana, Alicia Machado, fue golpeada por la enfermedad en 2013. "Tuve problemas con el cáncer, hubo un episodio en mi vida en el mes de julio bastante difícil para mí", dijo para el programa "Hoy" en el 2016. De inmediato Alicia se trató, "me habían detectado problemas en los senos. Me fui y me hice un tratamiento para disolver lo que había pero no funcionó muy bien, estuve muy mal de salud". Sin embargo, tiempo después confesó que se sometió a una segunda mastectomía que resulto exitosa. "He seguido adelante. Ya ese asuntó pasó, me operaron y ahora estoy fuerte, sigo echándole ganas y le pido a Dios que me siga bendiciendo con salud para seguir criando a mi hija", reveló la venezolana.

Como personajes públicos, los testimonios de estas celebridades han llegado a un mayor número de personas, generando conciencia de que el cáncer es una enfermedad curable si se detecta a tiempo.

HUGH JACKMAN

El actor australiano Hugh Jackman, ha protagonizado películas tan celebradas como "X-Men", "Los miserables" y "Prisioneros". Jackman sufrió un cáncer de piel en la nariz en el año 2013, y otro en el 2014; en estos momentos el actor parece encontrarse fuera de peligro.

LANCE ARMSTRONG

El ciclista y siete veces ganador del Tour de Francia ha vuelto a las noticias en los últimos años por polémicas relacionadas con el dopaje que hicieron que se le retiraran sus títulos. Sin embargo, Armstrong también es conocido por haber sufrido un cáncer testicular que fue detectado en la tercera fase; esto significa que había hecho metástasis, es decir, que se había expandido (concretamente a su cerebro, a su abdomen y a sus pulmones). Tras un tratamiento exitoso con cirugía y quimioterapia, Armstrong creó una fundación para ayudar a otros enfermos de cáncer.

OLIVIA NEWTON JOHN

La co-protagonista del musical "Grease" sufrió un cáncer de mama en el año 1992. Desde entonces ha procurado favorecer la investigación en torno a esta enfermedad. En mayo de 2017 se le detectó un nuevo tumor maligno en el pecho; en este momento sabemos que se ha extendido a la parte baja de su espalda.

ROBERT DE NIRO

En 2013 De Niro, quien ha protagonizado películas como "Taxi driver", "El cabo del miedo", "Érase una vez en América" y "Los intocables", fue diagnosticado de un cáncer de próstata del que logró recuperarse tras una operación. Otras celebridades que han sufrido el mismo tipo de cáncer son Ben Stiller, Ian McKellen, Roger Moore y Colin Powell.

SOFÍA VERGARA

En el año 2000 Sofía Vergara, quien posteriormente se convertiría en una estrella por su papel como Gloria en la serie "Modern Family", tuvo un cáncer de tiroides que consiguió superar con ayuda de una terapia de yodo radioactivo.

MICHAEL DOUGLAS

En 2010 Michael Douglas reveló a la prensa que tenía un cáncer de garganta, y generó polémica al atribuirlo a la práctica de sexo oral. Más adelante se supo que en realidad sufría un cáncer de lengua pero que había mentido para transmitir un pronóstico más favorable.

El actor, hijo del célebre intérprete Kirk Douglas, ha protagonizado las películas "Instinto básico", "Atracción fatal", "Wall Street" y "Traffic", entre muchas otras.

MR T.

Mr. T conocido sobre todo por haber interpretado a M. A. Baracus en "El Equipo A", fue diagnosticado en 1995, casualmente de un linfoma de células T, un tipo de cáncer que afecta a los glóbulos blancos y que tiene un pronóstico particularmente negativo en comparación con otros linfomas.

(Imelda Téllez)