Actriz de "La Casa de Papel" enfrenta covid-19 como enfermera

Actriz de "La Casa de Papel" enfrenta co...

Una actriz de "La Casa de Papel" decidió cambiar la máscara de Dalí y el traje rojo por una bata y cubrebocas para ayudar a las víctimas de covid-19. Clara Alvarado se sumó al cuerpo de enfermeras de un hospital en España para atender a sus compatriotas.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Clara Alvarao, quien interpretó a ´Ariadna´ en la primera temporada de "La Casa de Papel" estudió enfermería y ante la pandemia de covid-19 puso en prácticas sus conocimientos para atender enfermos en un hospital de Madrid, España.

No es tiempo de críticas, ni de competición política, ni de echarnos a la cara ciertas actuaciones, sino de aportar un contenido útil para que la situación sea mucho más llevadera para todos", declaró la actriz.

Voy a pasar los próximos días de cuarentena trabajando como enfermera. Siempre dije que tenía la carrera de enfermería como plan B pero desde hace 2 días, se ha convertido en mi plan A, añadió.

"A pesar de haber estudiado Enfermería, nunca había ejercido la profesión, por lo que la decisión de ayudar en los hospitales no le fue sencilla. "Me estuve informando un montón y haciendo muchas llamadas para ver dónde podía echar una mano sin que estorbara mucho, y al final di con un anexo del Hospital La Paz dedicado al cuidado de mayores".

"Esta es una experiencia que me va a marcar mucho. La verdad es que tengo unos compañeros excepcionales. No te juzgan si no sabes hacer algo, al contrario, te enseñan, te ayudan y te agradecen que estés al pie del cañón", dijo Clara.

Tras su jornada de trabajo en el hospital, Alvarado aseguró que todavía le queda un "poco de fuerza" para continuar con sus proyectos artísticos, a pesar de que muchos se hayan parado.

(Aline Núñez)