Acusan a Charlie Sheen de violar a un actor de 13 años y él responde

En el documental "(My) Truth: The rape of Two Coreys", Corey Feldman, revelá acusa a Charlie Sheen de haber violado al fallecido Corey Haim cuando tenía 13 años de edad (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

El actor Corey Feldman, conocido por películas como "Los Goonies", estrenó el documental "(My) Truth: The rape of Two Coreys" donde acusa a Charlie Sheen de haber violado al fallecido Corey Haim cuando tenía 13 años de edad, los ataques ocurrieron durante el rodaje de "Lucas", filme que ambos protagonizaron en 1986.

De acuerdo con SHOW!, Feldman afirma que Haim le contó en más de una ocasión la historia de todo lo ocurrido. "No fue algo que él dijera una sola vez y de pasada. Lo contó con detalles", reveló entre lágrimas en el documental sobre Haim, quien murió de neumonía en 2010.

Asimismo Corey afirmó que Sheen violó a su amigo durante el rodaje de la película: "Me dijo: ´Charlie me llevó entre dos remolques y me puso aceite Crisco en el trasero y me violó a plena luz del día. Cualquiera podría haber pasado, cualquiera podría haberlo visto´".

Varias personan en el documental también afirmaron que Haim les dijo directamente que Sheen había abusado de él cuando era niño o que habían oído sobre el ataque años más tarde.

"Compartió conmigo que en el set de ´Lucas´ fue violado cuando era niño", dijo la ex esposa de Feldman, Susannah Sprague, en el documental, producido por Feldman. "Me dijo que era su coprotagonista y me dijo que fue Charlie Sheen quien lo hizo", alegó.

En el documental, Feldman nombra por primera vez a tres hombres a los que había acusado previamente de abuso sexual: Jon Grissom, un actor que tuvo pequeños papeles en "License to Drive y Dream" a "Little Dream", protagonizado por Feldman y Haim, el dueño del club nocturno Alphy Hoffman y el ex gerente de talentos Marty Weiss. También dijo que Dominick Brascia, ex actor y antiguo amigo de ambos, había abusado sexualmente de Haim.

Feldman habló por primera vez sobre lo que él llamó "pedofilia desenfrenada en Hollywood" durante una entrevista de 2011 con ABC, y más tarde en sus memorias publicadas en 2013. En su libro habló sobre al presunto incidente, pero evitó nombrar a Sheen.

En su biografía "Coreyography: A Memoir", Feldman recuerda el día que conoció a Haim y cómo se hicieron amigos de forma instantánea. "En algún momento durante el rodaje de ´Lucas´, un hombre adulto lo convenció (a Haim) de que era perfectamente normal que los hombres mayores y los niños más pequeños del negocio tuvieran relaciones sexuales, que era ´lo que hacen todos los hombres´", escribió el actor.

LA PRIMERA NEGATIVA DE SHEEN

En 2017, Brascia, quien fue acusado por Feldman de abusar de Haim en el documental, le dijo al tabloide National Enquirer que Haim le había confiado que él y Sheen "fumaban marihuana y tenían relaciones sexuales" en los descansos del rodaje.

Sheen negó las acusaciones y demandó al Enquirer por difamación.

El actor dijo que los coprotagonistas de Lucas también tuvieron sexo años después. "Haim me dijo que volvió a tener sexo con Sheen", dijo Brascia a la publicación. "Me dijo que no le gustó y finalmente superó a Sheen. Dijo que Charlie era un perdedor".

Sheen negó públicamente las acusaciones, proclamó su inocencia y alegó que había sido objeto de "una campaña de difamación atroz, hiriente y repugnante".

LA RESPUESTA DE CHARLIE SHEEN ANTE LA RECIENTE ACUSACIÓN

Estos alegatos enfermos, retorcidos y extravagantes nunca ocurrieron. Punto, dijo Sheen en una entrevista a People.

Además recordó las declaraciones que hizo la madre de Corey Haim, Judy Haim, en 2017 cuando se denunció por primera vez el grave hecho que habría cometido Sheen.

"Instaría a todos a considerar la fuente y leer lo que su madre Judy Haim tiene que decir", dijo Charlie. "Mi hijo nunca mencionó a Charlie, nunca hablamos de Charlie... Si mi hijo estuviera aquí para escuchar todo esto, vomitaría", había expresado Judy en una nota para Entertainment Tonight.





(Imelda Téllez)