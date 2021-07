Acusan a la novia de Vicente Fernández Jr. de haber sido la amante de "El Buki"

Yo tenía comunicación con ella y ella sabía cómo iba avanzando esta cuestión de lo del secuestro. Estaba muy agobiada. Se pagan 10 millones de dólares, fueron 13 días de cautiverio y desafortunadamente lo asesinan en el mismo lugar en donde lo dejaron. Yo hablo con ella y me desconoce y ella me dijo, ´no se de qué Mauricio me hablas, no me vuelvas a llamar´ y me bloqueó, finalizó.