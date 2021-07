Acusan a Sofía Castro de someterse a un "arreglito" estético y así responde

Sofía Castro recibió fuertes críticas en redes sociales tras compartir una fotografía en su cuenta de Instagram en la que luce unos labios más prominentes, lo cual generó especulaciones de haberse realizado algún "arreglito" estético. No obstante, en una entrevista la hija de Angélica Rivera respondió a sus detractores con un contundente mensaje de amor propio.

Recordemos que hace un par de meses, la actriz comenzó a compartir los resultados de su pérdida de peso y, aunque aseguró en todo momento que se sentía excelente, su transformación ocasionó la preocupación de sus seguidores. También hubo quien señaló que Sofía estaba atravesando por un grave trastorno alimenticio, lo que desató otra serie de rumores.

Respecto a los comentarios sobre la apariencia de sus labios, Sofía Castro confirmó que no se trataba de un ningún tratamiento de belleza, sino de que el efecto lo proporcionó el lipstick que se encontraba usando.

"Oigan estoy usando el mismo filtro de la foto pasada, ya me preguntaron si me inyecté la boca, que si no sé qué... ¡No! No es el filtro, no me inyecté, de verdad es el lipstick", comentó la ex hijastra de Enrique Peña Nieto.

LA RESPUESTA DE SOFÍA CASTRO ANTE LAS CRÍTICAS

En alguna ocasión, Sofía Castro narró a través de sus historias de Instagram el proceso por el que atravesó para sentirse bien a nivel físico, mental y emocional. Incluso agradeció a su coach, quien fue una de las principales motivaciones en la transformación de la actriz. Aunque ya había dicho que se encontraba en perfecto estado de salud y aseguró que todos los cambios estaban vigilados por personas profesionales, parece que el tema aún sigue latente en la opinión pública.

En entrevista con Uno TV, Sofía Castro recordó que fue víctima de ciberacoso cuando tenía tan solo 16 años, pues los usuarios de internet la criticaban constantemente por su cuerpo. Actualmente, ella cree firmemente que las personas no deberían sentarse frente a un aparato electrónico y atacar a alguien, pues estas acciones pueden destrozar su vida. Sin embargo, ella confesó que tuvo la fuerza y la inteligencia suficiente para salir adelante.

EL DIFÍCIL CAMINO PARA CONSTRUIR SU AUTOESTIMA

Durante dicha entrevista, la hija de "La Gaviota" confesó que fue un proceso que implicó mucho tiempo y ayuda por parte de sus papás, su familia, sus amigos y su novio, pues tardó años en construir el autoestima que posee en este momento. Después de esta experiencia, la actriz invitó a otras personas a no darles poder a los haters y los motivó a quererse, a confiar en ellos mismos, pues nadie más lo hará en su lugar.

Finalmente, Sofía Castro aseguró que, aunque no hay un recetario para el amor propio, puede construirse si se trabaja todos los días. Respecto a las críticas por estar delgada, Sofía Castro respondió que ella se siente muy bien con su aspecto físico y que no puede hacer feliz a todo el mundo, por lo que ha decidido hacer lo que corresponda para sentirse bien, sin prestar mucha atención a lo que dice la opinión pública.

(Imelda Téllez)