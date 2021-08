Acusan de acoso sexual a "Pepe y Teo"; redes piden cancelar a los youtubers

Los youtubers, Pepe y Teo se encuentran en el ojo del huracán, luego de que el también youtuber Mario Pineda los acosará de acoso sexual, incluso usuarios de redes han pedido que los cancelen.

Recordemos que los famosos se han posicionado en contra de la violencia, discriminación y otras formas de odio, pero recientemente fueron acusados de acoso sexual y anqué hasta el momento no han contestado para desmentir sus haters ya están pidiendo que los cancelen.

Mediante un video en forma de testimonio de lo que vivió Mario Pineda rompió el silencio y narro sobre su experiencia de acoso, sobre todo con Pepe (Ricardo Peralta), los usuarios de las redes sociales se incendiaron en contra de los influencers que curiosamente recién habían condenado el acoso por parte de "Las Chiquirrucas" a un migrante.

Supuestamente Mario Pineda en medio del llanto destapó el acoso sexual y después hostigamiento que presuntamente vivió por parte de los influencers que abanderan a la comunidad LGBT.

Mario Pineda externó que desde hace tiempo quería romper el silencio sobre el presunto comportamiento de Pepe y Teo, pero que no había tenido el valor de hacerlo, pues cuando lo expuso –en el pasado– sólo recibió ataques y mofas.

Asimismo, Mario aseguró que Pepe y Teo sabían del acoso que propinaban las Chiquirrucas: "Ya decidí hablar de esto, como salga y lo que salga. Todo esto se dio en 2017 yo conocí a Pepe y Teo, me gustaba mucho el mundo de YouTube, estaba feliz con mi canal que estaba creciendo. Me sentía feliz y exitoso... los conozco porque otra amistad –se los presentó– en su momento llegué a hacer colaboración con ellos, los conozco, ellos me presentan a las Chiquirrucas fuimos a su casa. Ahí fue la primera historia de acoso que escuché –sobre acoso a otro migrante–, sólo escuchaba a Pepe riéndose y riéndose. Me sentía súper incómodo, sólo pensaba en lo asquerosa que se me hacía...", inició su relato.

El también youtuber, Mario Pineda, explicó que en una ocasión acudió con Pepe y Teo a un evento. En éste relató varios episodios en donde presuntamente Pepe acosaba a varios hombres que veía en la calle hace años en un evento.

"De ahí tuvimos un evento, íbamos en un carrito con música, Pepe y los demás tirándoles piropo a los demás –en la calle–. No tenía la confianza para hablar", comentó.

Sin embargo, según Mario Pineda cuando por fin decidió parar el acoso que hacía presuntamente el influencer Pepe, sólo recibió palabras que lo retaban: "¡Demándame, demándame, demándame! Como si nadie lo pudiera detener, con una soberbia. Me dio demasiado coraje, impotencia", externó.

Como si se tratara de una venganza en su contra por parar el acoso, explicó que, en otra dinámica lanzaron preguntas al público sobre qué papel creían que tenía él Mario Pineda, si "pasivo o activo" en una relación sexual.

"A bases de aplausos y a gritos, miles de personas me estaban juzgando que cuál era mi rol. ´Mario Pineda qué es, activo o pasivo?´ Yo veía todo tipo de personas... me sentí asqueroso, nervioso, humillado", indicó.

Durante esta dinámica frente al público, recordó que hicieron que se besara con otra persona. Explicó que hubo tanta presión que finalmente accedió. En este sentido, también comentó que Pepe en repetidas ocasiones lo acosó e incluso, en redes sociales, circula una imagen en la que se ve al influencer tocando las partes íntimas de Mario.

Mario, detalló que en una ocasión: "me bajaron el pantalón, me vieron las nalgas. Comentando sobre mí sobre el Pato –otro influencer–. No tuve que vivir todo eso. También me acosaba Charly –el ex novio de Pepe-", contó en medio del llanto.

Finalmente, Mario comunicó que después de que él se alejó comenzaron a hablar mal de él, aislándolo de YouTube, incluso poniendo en su contra a La Divaza y La José.

PIDEN CANCELAR A PEPE Y TEO POR ACOSO

Tras el relató de Mario Pineda usuario de redes sociales usuarios condenaron el acoso sexual y el hostigamiento que hicieron en su contra y pidieron cancelar a los youtubers Pepe y Teo.

"Yo viendo que por fin están cancelando a Pepe y Teo"; "Que bueno que andan cancelando a las Pepe y Teo, siempre se me han hecho unas mustias y solo se hacían los wokes con las personas que no fueran sus amigxs"; "Ya era hora, no se les olvide que el acoso sexual no es juego"; "Pepe y Teo en contra del acoso sexual; cancelados por acoso sexual"; "Nadie idealiza a Pepe y Teo. Lo gay no quita lo misógino o acosador. Que se le aplique justicia a quien se lo merece y ya", se lee entre las reacciones en su contra.

(Azucena Uribe)