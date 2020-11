Adal Ramones revela estremecedores detalles sobre su secuestro

Pero fíjate qué onda, no hagamos bromas. Yo bromeé con Lalo Suárez, productor de Televisa. Unos días antes le dije: Lalo, me tienen secuestrado. Y yo de Es broma. Unos días antes. Pero cuando me hacen a mí grabar para que sepan que estaba secuestrado, el primero que pensé fue Lalo, pero cuando lo escuchó, dijo: Ya déjense de mamadas. Hasta que dijo: Esto es real. Entonces Lalo recibió otra instrucción que era tener de negociador a Memo del Bosque.