Adal Ramones se queja de Adrián Uribe: "Él hace todos los programas de México"

Adal Ramones se queja de Adrián Uribe, el actor comentó una publicación de Franco Escamilla quien invitó a su público a ver el nuevo episodio de su programa de YouTube "Tirando Bola" donde tiene como invitado especial a Adrian Uribe, Adal Ramones respondió al tuit del comediante con una advertencia sobre su colega a quien señaló de robarse varios show de televisión, mencionó que debería tener cuidado con él pues no le sorprendería ver un "Tirando Bola con Adrián Uribe".

En la televisión mexicana es común reconocer a los conductores que por lo regular encontramos en los reality show importantes. Entre ellos está Omar Chaparro, Marco Antonio Regil, Héctor Sandarti, Adrián Uribe y hasta Adal Ramones. Sin embargo, al parecer uno de los mencionados es quien se queda con casi todos los proyectos, al menos así lo señaló Adal Ramones pues recordó que Uribe se ha quedado con programas como "¿Quién es la Máscara?", "Bailando por un sueño", "100 Mexicanos dijeron" y "Minuto para ganar".

¡Aguas querido Franco porque el hace todos los programas de México ¡A mi me quito 'bailando por un sueño'. A @marcoregil 100 Mexicanos, a @SANDARTI minuto para ganar y a @OMARCHAPARRO la @QuienEsLaMascar no me extrañaría ver #TirandoBolaConAdrianUribe", escribió Adal Ramones en su cuenta de Twitter.

A @marcoregil 100 Mexicanos, a @SANDARTI minuto para ganar y a @OMARCHAPARRO la @QuienEsLaMascar no me extrañaría ver #TirandoBolaConAdrianUribe https://t.co/0KJ2fKbeYm — Adal Ramones (@AdalRamones) November 7, 2021

A pesar de que Ramones y Uribe han demostrado ser grandes amigos en el medio artístico, la publicación no pasó como un simple chascarrillo sino que desató controversia: mientras algunos usuarios de Twitter le daban la razón a Adal, otros lo tacharon de "ardido" y hasta de tener envidia de su colega por ser uno de los conductores favoritos de la televisión mexicana.

Si, nada más que la verdad! No tiene llenadera.

El Show de Franco Escamilla... con Adrian Uribe!.

Rayos es cierto.

Ya sería el colmo que tenga un programa que inicie con un Monólogo.

Ponte Vitacilina.

Bien ardido Aguas jajaja, se lee entre las reacciones que provocó el tuit de Adal Ramones.

(Aline Núñez)