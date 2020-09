Adame revela red de prostitución en Televisa: "Vi a Edith González"

Alfredo Adame revela que existió una red de prostitución en Televisa y Edith González estuvo involucrada, el polémico actor negó la existencia de un catálogo sexual en la televisora mexicana, pero dio detalles de la presunta red de trata de personas que existió.

De acuerdo con Grupo Fórmula, por años se ha rumorado la existencia de un catálogo sexual en Televisa, donde se ofrecía a celebridades como damas de compañía, se dice que en dicho libro se colocaban fotos de actrices, conductoras y cantantes junto a los "precios" requeridos para aquellos que solicitaran su compañía.

En entrevista para Chisme No Like, Alfredo Adame negó la existencia de un catálogo sexual en Televisa, pero detalló que una empresa externa a la televisora realizaba actividades de prostitución con famosas dentro de una casa que perteneció a Marga López.

Adame cuenta que la responsable de esta red de trata era una mujer llamada Nancy Rotman, apodada "la Burdelera de Televisa". Explicó que él sabía de estos detalles por su entonces esposa, Diana Golden, quien trataba con la directora de esta casa.

Televisa tenía un "Star System", era una casa que había pertenecido a Marga López. La directora era una gringa perversa, malvada y miserable, llamada Nancy Rotman. No era una representante de artistas. Tenía contacto con Televisa, afirmó el conductor.

En este misterioso proyecto no participaban las grandes estrellas de Televisa, como se ha rumorado sobre el presunto catálogo sexual: "No iba Verónica Castro, no iba Lucía Méndez... a Edith Gonzáles a lo mejor la vi una vez ahí, no iba Erika Buenfil, las estrellotas andaban en sus gimnasios particulares".

Nancy Rotman regenteaba a las jovencitas, incluso en Televisa le decían "la burdelera de Televisa, la madrota". Ya lo sabían, ya se sabían que Nandy Rotman regenteaba mujeres, reveló Adame, explicó que

Adame explicó que las mujeres que "regenteaba" Rotman las negociaba para personajes y para trabajos íntimos adicionales.



Dos o tres actrices me lo confirmaron que me dijeron ´no yo con esa vieja no quiero tener nada que ver porque te vende para una película y también te quiere vender para la cama´, recordó Alfredo Adame

(Aline Núñez)