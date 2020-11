Adela Micha dio positivo a covid-19: "No le iba a decir a nadie"

La periodista Adela Micha reveló que dio positivo ha covid-19 durante la más reciente emisión de su programa de YouTube "La Saga Live".

De acuerdo a El Imparcial, la querida conductora Adela Micha contó que actualmente se encuentra en León debido a que transmitiría el programa al lado de Arturo Barba, no obstante, los resultados evitaron que eso ocurriese.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL MILLONARIO CUMPLEAÑOS DE KIM KARDASHIAN INCLUYÓ HASTA PRUEBAS COVID









"Por protocolo me hice una prueba de Covid el lunes y salió negativa, pero por protocolo me hice una prueba el día hoy, porque iba a ver a Arturo, por ustedes, iba a estar el gobernador también ahí, lamentablemente salí positiva. Siempre dije que si yo salía positiva a Covid no le iba a decir a nadie, pero justo pasa hoy, no lo puedo creer", mencionó Adela.

Adela Micha lamentó haberse contagiado en esta ocasión, pues expresó que tenía muchas ganas de hacer el programa especial, pero al verse en estas circunstancias tuvo que hacerlo de manera virtual para evitar más contagios.

"Para que vean que esto es lo que estamos viviendo y esta es la pandemia que estamos viviendo, de manera responsable yo no podía presentarme sin hacerme una prueba esta mañana. Me hice a las 9 de la mañana, me dieron el resultado a las 6:15 de la tarde, entonces empezó aquí la histeria colectiva", expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA BODA SECRETA DE SCARLETT JOHANSSON Y COLIN JOST EN PLENA PANDEMIA









Micha comentó que tenía que dar a conocer su diagnóstico debido a que muchas personas no entendían por qué había viajado a León si de igual manera realizaría un programa en línea.

(Azucena Uribe)