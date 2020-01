Adele alarmó a sus fans tras mostrar su excesiva pérdida de peso en las playas del Caribe

La cantante británica Adele, fue captada en la playa junto a Harry Styles, no obstante lo que más llamó la atención fue su aspecto demacrado (FOTO ESPECIAL)

Hace unos días, Adele sorprendió en redes sociales por su cambio físico y es que durante una fiesta navideña, la cantante mostró cómo se veía tras bajar más de 68 kilos. Sin embargo, todo parece indicar que su pérdida de peso sigue y ahora circulan nuevas fotografías en las que se ve su excesiva pérdida de peso en las playas del Caribe, que alarmó a sus fans.

De acuerdo con Las Estrellas, a través de varias cuentas de Instagram y Twitter, se filtraron las imágenes en las que se observa a la británica con un vestido holgado jugando en la playa.

Sin embargo, sus fans fijaron más atención en lo delgada que lucen sus piernas, rostro e incluso algunos destacaron que perdió tanto peso que ya se le notan varios huesos.

Los mensajes no se hicieron esperar y los usuarios de redes sociales detallaron: "Espera, Adele se ve muy delgada aquí ¿deberíamos preocuparnos?", "Apuesto a que ha estado a dieta para alcanzar su peso ideal, lo cual es excelente, pero no estamos acostumbrados a verla así, por eso es tan impactante", "Esto no luce nada saludable", "Se nota que está sufriendo y para nada se ve saludable o feliz", "Se ve esquelética", entre otros.

Los fanáticos detallaron que Adele está demasiado delgada y esto podría afectar su salud, ya que el cambio es muy drástico y la radical transformación llegó luego de su divorcio con Simon Konecki.

Recientemente Adele se encontraba de viaje en la pequeña isla Anguila, en donde apareció junto a Harry Styles y el conductor James Corden. Medios internacionales indicaron que los artistas fueron reconocidos por los lugareños y algunos turistas, quienes les pidieron la tradicional foto del recuerdo, a la que accedieron muy amables.

??|| Adele salió con Harry Styles y James Corden en Anguila, 2 de enero! pic.twitter.com/C4WQw733EU — Harry Styles Chile. (@StylesHarryCL) January 4, 2020

Actualmente Adele se encuentra afinando los toques de su nuevo álbum, del cual hasta el momento no se tiene información alguna, pero de acuerdo con gente especializada en el tema, su estreno será en el primer trimestre del 2020.





nl