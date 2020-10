Adele y el rapero Skepta están estrenando romance; después de un año de especulaciones por fin se confirmó que la cantante de 32 años, tiene un nuevo hombre en su vida, está saliendo con el rapero británico Skepta, de 38, a quien conoce desde hace varios años.

En los últimos meses "las cosas se han ido calentando", declaró una fuente cercana de la intérprete a la revista estadounidense People. "Ellos frecuentan mismos círculos en Londres, y ella se está divirtiendo", añadió el informante a la publicación.

La relación entre ambos artistas no es nueva. Se conocen desde hace años. Tanto Adele como Skepta -cuyo nombre real es Joseph Junior Adenuga Jr.- son originarios de Tottenham, un barrio obrero al norte de Londres.

Hay que recordar que Adele solicitó el divorcio de su esposo Simon Konecki en septiembre de 2019 y, desde ese momento, se mudó a Los Ángeles con su hijo Angelo, de 8 años. Alejada de los escenarios, la intérprete de "Hello" pasa el mayor tiempo con sus amigos famosas de Hollywood como Jennifer Lawrence y Nicole Richie.

Adele y Skepta han estado cerca el uno del otro después de que ambos rompieran sus relaciones. Han creado un vínculo cercano y definitivamente hay una relación especial", aseguraron fuentes cercanas a la pareja a The Sun en octubre del año pasado. "Están pasando cada vez más tiempo juntos y definitivamente hay una conexión especial.

"Adele me envía mensajes de texto todo el tiempo y me mantiene informado", dijo Skepta, quien tiene una hija de dos años, River, de una relación anterior, en una entrevista de 2016 con el Evening Standard. "Me habla de cómo van las cosas", agregó.

El mismo año, la ganadora de 15 premios Grammy y un Globo de Oro publicó una foto del rapero en sus redes sociales, escribiendo en el título "Tottenham Boy", un emoji de un corazón rojo y la palabra "Konnichiwa", en referencia al anterior disco de Adele.

Skepta -una de las estrellas más importantes de la escena del rap británico, con 15 años de carrera a sus espaldas- tuvo una breve relación en 2018 con la modelo Naomi Campbell. Ambos llegaron a posar juntos en la revista GQ. Sin embargo, la pareja se separó después de conocer que él iba a tener un hijo con otra mujer.

El reconocido músico colaboró con artistas como Diddy, Drake y Mick Jagger, con este último en una canción sobre el Brexit que tuvo un video protagonizado por el actor Luke Evans. Entre sus logros cuenta haber liderado el festival de música Glastonbury en 2019.

Desde que se separó del padre de su hijo después de siete años de relación, la intérprete de "Rolling in the deep" decidió enfocarse en su vida social y tomarse una descanso después de un arduo trabajo con la última gira de su álbum, 25.

Adele fue noticia a principios de año por su gran transformación física. Tras un estricto plan alimentario y un duro entrenamiento, la cantante logró bajar más de 40 kilos. A través de su cuenta de Instagram, muestra cada tanto alguna foto de ella con su nuevo cuerpo.

El fin de semana pasado, la cantante británica mostró sus habilidades cómicas al presentarse por primera vez como anfitriona de Saturday Night Live donde participó en varios de los sketchs del show y cantó varios de sus éxitos.

La fuente de People además habló sobre la posible nueva música de Adele, algo que sus fanáticos llevan esperando por bastante tiempo. "Ha habido grandes desafíos en su vida y en el mundo. Ella está trabajando para solucionar todo eso y lo presentará cuando esté lista", finalizó.

(Imelda Téllez)