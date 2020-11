Adiós a otro favorito, actor de "Elite" abandona la serie de Netflix

La serie "Élite" no volverá a ser la misma en su cuarta temporada, ya se había confirmado que el elenco había sufrido algunas modificaciones tras la salida de Danna Paola, Ester Expósito, Mina El Hammani y Jorge López. Pero la serie sigue sufriendo pérdidas, otros dos actores del cast original decidieron abandonar el proyecto.

De acuerdo con Publimetro, la producción de la cuarta temporada de "Élite" se ha visto gravemente afectada por la pandemia de covid-19, no solo porque la filmación se ha retrasado, sino porque dos de sus actores del elenco original decidieron abandonar la serie.

Se trata de Omar Ayuso quien decidió dejar su personaje LGBT como ´Omar Shana´ tras verse afectado por su contagio de covid-19, el actor expresó que no se siente en condiciones para avanzar en esta historia de Netflix, ya que también tiene otros planes para su vida.

Pero no todo quedó ahí, pues otro compañero también tomó la fuerte decisión de decir adiós a esta serie española. Se trata de Itzan Escamilla, éste confesó que tiene muchos sentimientos encontrados, pero ya no quiere continuar su rol, ya que también quiere tomar un descanso para continuar con otros proyectos. Aunque a su criterio, esto del confinamiento le ha tocado muy duro, pues considera que es algo difícil de enfrentar, ya que posee muchos planes que no ha podido materializar por culpa de la pandemia.

Ante esta inminente salida, se espera que se incorporen al elenco Manu Ríos, Carla Díaz , Martina Cariddi y Pol Granch. De esta forma, los seguidores podrán seguir disfrutando de la trama juvenil de la que Ester Expósito, Danna Paola, Mina El Hammani y Jorge López también decidieron retirarse.

