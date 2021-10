¿Adiós "Gomita"? Papá de Araceli le quitaría su nombre artístico por denunciarlo

Hasta en las mejores familias hay problemas, así lo demostró Araceli Ordaz mejor conocida como "Gomita", la famosa payasita rompió el silencio y reveló que sufre violencia intrafamiliar; denunció públicamente a su papá Alfredo Ordaz Barajas de golpearla en el rostro.

Ante el escándalo que desató la denuncia de "Gomita" contra su papá, el programa "De Primera Mano" reveló que Alfredo Ordaz podría quitarle el nombre artístico a la también influencer.y a sus hermanos, loas payasitos "Lapizito" y "Lapizin".

EUGENIO DERBEZ EXPLOTA CONTRA "ENCHUFETV" POR USAR SU IMAGEN PARA UNA PELÍCULA

Y por otro lado, que le va a quitar a Lapizin a la mamá de Gomita, contó Infante. Pues qué poc , ¿no?, porque vivió de sus hijos muchos años, respondió Jessica Gil Porras.

Luego de dar a conocer que había sufrido agresiones físicas por parte de su padre, quien incluso le arrancó las extensiones mientras ella trataba de defender a su madre, "Gomita" compartió un nuevo video en su cuenta de Instagram para agradecer las muestras de cariño de sus fieles seguidores.



Aquí estoy sonriéndoles como siempre, dándoles la mejor cara a todos mis seguidores que me han estado apoyando, gracias a todos y todas que me han mandado mensajes para hacerme sentir bien, comentó Gomita.

Por medio de su video, la influencer dejó claro que se encuentra bien; sin embargo, siente un poco de temor respecto a lo que pueda ocurrirle por lo que decidió hacer público el tema de violencia que vive con su padre.

¿GALILEA MONTIJO HOSPITALIZADA? ASEGURAN QUE POR ESTA ENFERMEDAD DEJÓ "HOY"



¿POR QUÉ GOLPEARON A "GOMITA"?

En el programa "De primera mano", Gustavo Adolfo Infante comentó que al parecer, la riña entre los padres de Gomita surgió cuando Elizabeth descubrió que su esposo sostiene una relación extramarital con una mujer, la cuñada de Lapicito.

Por esta razón, la mujer le lanzó un fuerte reclamo a su esposo, quien habría reaccionado de manera violenta y la atacó a golpes.

"Amigos, acabo de pasar lo más culer*, que siempre me ha pasado y lleva mucho tiempo guardado. Mi papá me volvió a golpear por defender a mi mamá. Traigo esto hinchado [la barbilla] y la quijada me duele. Me aventó los golpes en la cara", expresó Gomita en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con la influencer, ella llegó en medio de la riña y trató de defender a su madre, razón por la cual también terminó siendo atacada.

CAMILO Y EVALUNA MONTANER SERÁN PAPÁS, ASÍ ANUNCIARON LA LLEGADA DE SU BEBÉ

(Aline Núñez)