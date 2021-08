Adriana Lavat acusa a Rafael Márquez y Jaydy Michel de humillarla e insultarla

Mi exmarido y su actual esposa, que está siempre al frente, me mandaron a decir con su abogado penalista, quien me trató de amedrentar, que si quiero demandar los incumplimientos del señor que lo haga, que tome en cuenta que será largo, tedioso y costoso el proceso. Me mandan decir que he sido muy conflictiva todo este tiempo que he luchado por la falta de pago o pagos incompletos de la pensión alimenticia. O sea que una mujer que no deja que hagan menos a sus hijos, que pelea por lo que a ellos les corresponde, por lo menos lo acordado y dictaminado por un juez, además de todo lo que me han llamado zorra, abusiva, vividora, etc., también conflictiva, compartió Adriana Lavat.