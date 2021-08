Afirman que Paty Navidad aceptó que existe la covid: "Me tocó comprobarlo"

Hace unos días se reveló que la polémica actriz, Paty Navidad había dado positivo a la covid-19, luego de que lo contrajera en las grabaciones de "MasterChef Celebrity", ahora reapareció en las redes sociales para dejar a todos boquiabiertos al reconocer, finalmente, la existencia del coronavirus.

Recordemos que Paty Navidad fue hospitalizada de emergencia tras sufrir complicaciones por el covid-19, especulándose que la habrían intubado, pero rápidamente esta noticia fue desmentida ya que aseguraron que solo tenia problema de oxigenación.

Tal parece que Paty Navidad quiso informar a sus seguidores de redes sociales en su nueva cuenta de Instagram, donde publicó un corto comunicado en la que admitió haber contraído la enfermedad.

"Gracias por sus oraciones, vamos saliendo de esta enfermedad", escribió Patricia Navidad.

"Mi salud va mejorando, cuídese mucho que sí existe este virus y por la mala me tocó comprobarlo", continuó Paty.

PATY NAVIDAD, LA "ENEMIGA DE LA CIENCIA"

Recordemos que, desde principios de la pandemia, Paty Navidad dejó de ser recordada por sus proyectos artísticos, y ganó fama por sus polémicos tuits por sus teorías de conspiración que compartía sobre la supuesta "Nueva Orden Mundial".

A las que le siguieron un chip 5g que supuestamente nos pondrían a la hora de vacunarnos contra la covid-19, enfermedad que ha matado a millones de personas alrededor del mundo.

Estas polémicas resucitaron luego de que declarara, por medio de una publicación en Instagram, que no va a vacunarse contra el coronavirus, y que esto no fue un requisito para que ella formara parte de "MasterChef Celebrity México".

"No me he vacunado ´la vacuna covid-19´, ni me vacunaré. ´la vacuna´ es un derecho, no una obligación y también es un experimento del que nadie se hace responsable", destacó.

El contagio de Paty Navidad se dio en los foros de grabación de MasterChef México, donde también contrajo la enfermedad Rebecca del Alba, los chefs Fernando y José Ramón y el árbitro Paco Chacón.

Luego de que trascendió la noticia de su hospitalización, los usuarios de Internet reaccionaron con memes y burlas para Navidad.

(Azucena Uribe)