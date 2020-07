Aida Cuevas podría demandar a su hermano Carlos por hablar de ella

Esta mañana trascendió que la cantante Aída Cuevas habría amenazado a su hermano Carlos Cuevas con demandarlo si seguía hablando de la supuesta relación de su hermana con Juan Gabriel.

De acuerdo a Grupo Fórmula, el día de ayer 1 de junio se presentó Carlos Cuevas como invitado al programa "Hoy" en donde los conductores no perdieron la oportunidad de preguntarle si Juan Gabriel le había pedido matrimonio a Aida Cuevas.

Cabe señalar que aunque es bien sabido que entre los hermanos Carlos Cuevas y Aída Cuevas existe un distanciamiento poco se sabe sobre la razón.

Recordemos que el 1 de julio, el cantante se presentó en el programa "HOY" para aclarar las declaraciones que hizo sobre su hermana al respecto de su relación con Juan Gabriel.

"Me preguntaron, y yo respondí: ´A mi no me consta que le haya pedido matrimonio", abundó Carlos Cuevas sobre la declaración de Aída hace un tiempo.

Después de esta presentación, el equipo jurídico de la cantante de regional mexicano le envió un comunicado a Carlos para advertirle si seguía hablando sobre la cantante, podrían demandarlo.

Esto fue lo que se dio a conocer por parte de los abogados de Aída Cuevas

"De que continuaran este tipo de expresiones y que Doña Aída se sintiera afectada por los mismos, se procedería de forma legal", expresó el abogado Gerardo Aviña en el matutino de Televisa.

De acuerdo con los abogados, Carlos Cuevas habría hecho varios comentarios en repetidas ocasiones sobre su hermana, razón por la que se ha dado el distanciamiento y las rencillas.

"Hace aproximadamente 2 años el maestro ha venido realizando comentarios, expresiones, en sentido burlesco respecto de Aída. Se envió un comunicado para decirle al maestro que dejara de hacer comentarios", abundó Aviña en entrevista.

(Azucen Uribe)