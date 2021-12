Aida Cuevas sale de "MasterChef Celebrity", no pudo regresar a la competencia

El reality show de cocina de TV Azteca se vio envuelto en polémica por la salida de una de las concursantes más queridas por el público. Aida Cuevas quedó fuera de "MasterChef Celebrity", la cantante no pudo regresar a la competencia tras su contagio de covid-19.

La temporada donde varias celebridades de baten a duelo en la cocina de "MasterChef México" se ha visto seriamente afectada por la pandemia, algunos de los participantes y miembros de la producción resultaron contagiados de covid-19, lo que provocó una serie de inesperados cambios en el reality show culinario de TV Azteca.

Rebecca de Alba, el chef José Ramón, Paty Navidad, Paco Chacón y Aida Cuevas fueron dieron positivo a covid-19 en medio de las grabaciones de "MasterChef Celebrity" por lo que tuvieron que ausentarse del programa. Poco a poco se fueron reintergando pero semana tras semana la gran ausente fue Aida Cuevas.

La cantante del género ranchero decidió que Matilde Obregón fuera su representante hasta su regreso. Sin embargo esto último no sucedió, ya que en la emisión de este viernes 4 de diciembre, Cuevas presentó en audio su renuncia de la competencia. El anuncio sorprendió a los televidentes, pues Obregón había resaltado por sus platillos y estuvo lejos de ir al duelo de eliminación.

"Hoy estoy con ustedes para decirles que por indicaciones de los médicos, ya no podré regresar a la cocina de MasterChef Celebrity. Matilde, quiero agradecerte porque me has representado de una manera increíble. Eres una gran cocinera y gran compañera", se oyó a Aida Cuevas.

La intérprete de canciones como Cielo rojo y Te vas a quedar con las ganas añadió: "Hoy me toca decir adiós, pero prefiero decir hasta pronto, porque sé que MasterChef Celebrity México y todo lo que aquí vivimos se queda en mi corazón para siempre. Querida Matilde, nos vamos juntas".

Si Aida Cuevas no hubiera renunciado a "la cocina más famosa de México", la eliminada de la más reciente emisión del programa pudo ser Stephanie Salas o Paty Navidad, quienes estaban en el duelo de eliminación.

Al finalizar el audio de Cuevas, Matilde Obregón se despidió de sus compañeros. La periodista había sido eliminada de la competencia con anterioridad, sin embargo, por la salud de Cuevas retomó el mandil para cocinar en representación de la cantante. "Yo venia por Aida, no por Matilde", expresó la comunicadora.

Fuiste una gran cocinera como Matilde. Fuiste una gran cocinera representando a Aida. Gracias Matilde por haberte atrevido a cocinar y por haberte atrevido a regresar. Te vas hoy como una gran ganadora, felicidades, reconoció la chef Betty.

Matilde Obregón, por su parte, reconoció que tuvo sentimientos encontrados al saber que la cantante de ranchero no volvería al reality. "Llegamos lejos juntas, no te defraudé", comentó la periodista previo a su salida definitiva.

INESPERADO ANUNCIO EN "MASTERCHEF CELEBRITY"

La competencia en el programa de culinario se pone cada vez más intensa, el programa está por llegar a la final por lo que el más mínimo error puede valer para ser descalificado, pensamiento que tenían en mente Germán Montero, Paty Navidad y Stephanie Salas quienes se encontraban en reto de eliminación en la emisión de este viernes.

En medio de una cardíaca espera por saber quién sería la eliminada del programa, los chefs pidieron a todos los concursantes acompañar a Paty y Stephanie abajo del balcón para escuchar el veredicto. Para sorpresa de los concursantes la voz de Aida Cuevas se apoderó del set para comunicar que ya no regresaría a la competencia por recomendación de sus médicos.

Automaticamente Paty Navidad, Stephanie Salas, Laura Zapata, Paco Chacón y Germán Montero se perfilan como los semifinalistas de "MasterChef Celebrity".

Matilde Obregón representó a Aida Cuevas a lo largo de cuatro semanas. En estas, demostró un buen sazón, logrando victorias importantes a nombre de la cantante. De igual modo, libró las sentencias que terminaron por sacar de competencia a Tony Balardi, David Salomón, Aristeo Cázares y Mauricio Islas.

Gracias MasterChef México. Todo tiene un principio y un fin y me voy con el corazón lleno de alegría y amor por sus muestras de cariño, fueron las palabras de Aida Cuevas en la cuenta oficial de Instagram del reality gastronómico.

EL PÚBLICO RECHAZA LA RENUNCIA DE AIDA

Los seguidores del programa de TV Azteca incendiaron las redes sociales con sus comentarios. Entre ellos, destacaron que quien debió ser eliminada era Stephanie Salas.

Stephanie anda muy alzadita, tuvo que haber salido ella comentó una usuaria en Instagram.

Tenían que sacar a Stephanie. Más protegida no puede estar, señaló otra televidente.

"Algo inesperado" o mejor dicho ALGO ARMADO...era obvia la eliminación de Salas pero usaron el pretexto de Aida justo hoy, queeeeee raro

Se nota que tienen una gran preferencia por Stephanie, además Matilde se esmero por cocinar y cada semana iba mejorando lamentable decisión ya que desde un principio la sacaron solo por salvar a otro que no sabía cocinar que era José Joel

(Aline Núñez)