Ainara y sus abogados explican por qué "YosStop" está presa y no sus agresores

Entiendo que todo el mundo tiene una opinión. No es como que me encante que mucha gente me esté cuestionando porque se trata de alguien que es figura pública. Es complicado porque todo mundo está hablando. Me siento un poco expuesta, pero sé que ahorita soy un ejemplo para otras mujeres. Me gustaría marcar precedente. Se va a buscar justicia. No quiero que le vuelva a pasar a nadie. Voy a hacer todo lo posible para que las personas que me hicieron daño no lo vuelvan a hacer daño a nadie, concluyó.