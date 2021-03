Aislinn Derbez compartirá pantalla con Ryan Reynolds en este proyecto

Aislinn Derbez regresa a las pantallas a lado de Ryan Reynolds, en un comercial donde ponen a prueba su destreza para obtener la última bolsa de papas Sabritas; lo más increíble es que la mayor de los hijos de Eugenio Derbez es la primera mujer desde hace 10 años en coestelarizar una campaña de la marca.

En el comercial, que será lanzado este martes en la noche, veremos a la actriz mexicana competir con el actor canadiense por la última bolsa de papas Sabritas, en el anuncio ambos buscan acompañar su torta y sándwich con las clásicas papitas.

En el anuncio, Aislinn Derbez, excava en sus recuerdos de la infancia para narrar cómo le gustaba comer su infaltable torta: rellena de papas.

"Desde que era chica, me encantaba combinar mi sándwich o mi torta (a mí me gusta más la torta, la verdad) con unas papas Sabritas, es que, ¿a quién no le gusta la sensación de sentir y escuchar el crujido de las papas en cada bocado?", comentó Aislinn Derbez.

(FOTO: TW @Papas Sabritas)

Imelda Téllez)