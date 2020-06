Aislinn Derbez confiesa que fue controladora con Mauricio Ochmann

Aislinn no había querido dar declaraciones sobre su relación o la forma en la que llevó su matrimonio; hasta hace unos días que hizo un comentario muy revelador (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

En el 2016 Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann informaron oficial su compromiso y anunciaron su boda volviéndose una de las parejas más queridas por sus fans en México, pero 4 años después vino terminó su relación por "problemas irreconciliables".

Y aunque tanto Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann expresaron su sentir ante su decisión y por respeto a sus fans, ahora es la hija de Eugenio Derbez habló de como su comportamiento controlador "afecto su matrimonio".

De acuerdo a Grupo Fórmula, Aislinn Derbez no había querido dar declaraciones sobre su relación o la forma en la que llevó su matrimonio; hasta hace unos días que hizo un comentario muy revelador.

Aislinn Derbez participó en un evento en línea donde habló sobre su embarazo, el amor propio e incluso la manera en la que se comportó durante su matrimonio.

"Uno nunca sabe qué significa amor propio gran parte de su vida, porque nadie nos enseña. Ahí me di cuenta que me tenía que empezar a tratar con el mismo amor que le tengo a mi hija, a mi familia, a mi esposo en su momento. ¿Por qué sí puedo amar a estas personas y no conmigo?", compartió la hija de Eugenio Derbez.

"Era muy controladora", esto fue lo que dijo Aislinn sobre su relación.

Recordemos que aunque parecía que la relación entre Aislinn y Mauricio Ochman era completamente ideal, fue en la grabación de "De viaje con los Derbez" que comenzaron a hacerse evidentes los problemas.

Tras estrenarse el reallity algunos usuarios de redes sociales tachaban a Aislinn de ser demasiado "mandona" o de estar muy desprendida de su hija, mientas que Mauricio Ochmann se hacía cargo por completo de Kailani.

Para aclarar ese detalle, Aislinn Derbez contó que sí, en su momento se convirtió en una mujer controladora.

"Me di cuenta que era muy controladora, que quería controlar todo de alguien y a niveles excesivos. Todo me empezó a salir lo opuesto", reveló.

