Aislinn Derbez confirma romance ¿Quién es su nuevo novio?

Sí se vale volver a enamorarse y abrir el corazón y entrarle al romanticismo... pero ya basta de medir el éxito de una relación por "cuánto dura" y ese tipo de paradigmas sociales sin sentido con los que crecimos. Gracias @jonathankubben por las risas, las aventuras, la diversión y el amor que le has traído a mi vida. Desde que te conocí me sorprendió demasiado tu creatividad, tu inteligencia, tu forma tan distinta de vivir la vida a través de todo lo que haces. No sabemos cuanto dure, pero el AHORA está demasiado chingooón.