Al borde del llanto, "Pepillo" Origel, contó cómo vivió una balacera en el Parque Lincoln

Al borde del llanto, "Pepillo" Origel, c...

Al borde del llanto y visiblemente nervioso, Juan José Origel, mejor conocido como "Pepillo" Origel, usó sus redes sociales para contar que había presenciado una balacera en el Parque Lincoln de la Ciudad de México, cuando paseaba a sus "niños" (sus mascotas) con los que salió despavorido del lugar.

De acuerdo a Diario de México, Origel narró que él paseaba con sus dos perros de talla pequeña en el parque, cuando empezó la balacera.

A través de una serie de videos, el famoso conductor y periodista de espectáculos comunicó con terror lo que vivió mientras caminaba a sus perros.

"No, no, no, esto está terrible. Está muy cabrón, (...) vengo con mis niños y el balazo aquí", al borde del llanto y visiblemente afectado.

En el video se escucha, de fondo, la voz de una mujer que intenta calmarlo, diciéndole que él es una persona realmente fuerte.

Asimismo, "Pepillo" Origel compartió otra grabación, en la que ya más calmado dio detalles de lo que había pasado y exigió seguridad para México.

"No puede ser, son las 9:20 de ahorita, estoy en el parque. Balacera en el parque. Vean todo lo que está pasando y yo con mis niños aquí. Esta es la seguridad de México, esto es lo que está pasando. No puede ser".

De inmediato sus seguidores lo comenzaron a llenar sus redes sociales con mensajes de apoyo. Finalmente, ya en su casa, el conductor agradeció el apoyo y la preocupación de la gente.

(Azucena Uribe)