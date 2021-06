Al estilo de "La familia P. Luche" Kim Kardashian presume su nuevo auto

Kim Kardashian sigue demostrando que es una mujer muy excéntrica la socialité no dudó en mostrar su nuevo auto forrado de peluche.

En un video se observa que el exótico Lamborghini de Kim Kardashian está forrado de peluche color blanco, tanto fuera como por dentro, las reacciones no se hicieron esperar, en redes sociales comenzaron a burlarse de la integrante de "Keeping Up with the Kardashians".

Kim también lució un llamativo outfit totalmente blanco de peluche que combinó con su automóvil.

Eugenio Derbez y Consuelo Duval reaccionaron al auto de peluche de Kim Kardashian, los comediantes tomaron con buen sentido del humor que la socialité fuera comparada con "Federica" de "La familia P. Luche" y que es una nueva integrante de "La familia Pelushian".

CAPTURA DE PANTALLA @kimkardashian

La Familia Pelushain ???? pic.twitter.com/LvFf7gz0Iq — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) June 12, 2021

(Ann Ventura)