Alanis Morissette confesó que fue abusada por varios pedófilos a los 15 años de edad, las revelaciones que hizo la cantante canadiense fueron para el documental "Jagged", de HBO, donde narran su carrera artística y muestran aspectos desconocidos sobre su vida privada.

De acuerdo a una publicación del Washington Post, la intérprete de "Thank U" confesó que fue víctima de abuso sexual por parte de hombres mayores que ella, que se aprovecharon de su vulnerabilidad de menor de edad, pero se dio cuenta del abuso hasta que alcanzó la madurez mental.

Me tomó años en terapia admitir que había habido algún tipo de victimización por mi parte. Siempre decía que estaba consintiendo, y luego me recordaban como: ´Oye, tenías 15 años, no estás dando tu consentimiento a los 15´. Ahora estoy como: 'Oh, sí, todos son pedófilos. Todo es una violación de menores´", expresó la cantante Morissette.

La película fue titulada "Jagged", la cual se estrenaría esta semana por y se centra en el lanzamiento de "Jagged Little Pill", de 1995 y en la gira de Morissette para apoyar el álbum, mismo se convirtió en un gran éxito, vendiendo 33 millones de copias en todo el mundo.

¿QUIÉNES FUERON LOS ABUSADORES DE ALANIS MORISSETTE?

Según los informes, Alanis Morissette no revela los nombres de sus agresores sexuales, pero deja pistas de quiénes pudieron haber sido, ya que los ataques ocurrieron cuando ella tenía 15 años de edad y grababa demos para Geffen Records, a finales de la década de 1980.

El artículo del diario canadiense asegura que Morissette platica en la película cómo vivía en la casa de sus padres, en Ottawa, al momento en que comenzó a emerger como una estrella de la televisión y del dance pop.

Detalló que los "actos sexuales no deseados" eran bastante comunes; incluso, cuando no había maltrato físico.

Casi todas las personas con las que trabajaría, habría algún punto de inflexión, o terminaría la relación o, entonces, habría un gran secreto que guardaríamos para siempre, agregó la cantante.

Alanis aseguró que intentó decirles a varias personas de la industria musical sobre lo que estaba sucediendo, pero la ignoraron y pasaron por alto los abusos.

Se lo dije a algunas personas y cayó en oídos sordos. Por lo general, sería un momento de levantarse y salir de la habitación, añadió.

Por razones que no se aclararon, Alanis Morissette estaría planeando que su documental ya no se estrene abiertamente al público después de que fue proyectada en Festival de Cine de Toronto, aparentemente por una disputa con los cineastas, según el Washington Post.

(Imelda Téllez)