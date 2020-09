Alejandra Ávalos aclara si José José es el papá de su hijo en "Hoy"

Desde hace unos días la actriz Alejandra Ávalos ha generado polémica tras sus recientes declaraciones entorno a José José y acudió al programa "Hoy" donde respondió sin pelos en la lengua y haciendo una fuerte declaración sobre el intérprete.

De acuerdo a Tribuna, Alejandra Ávalos se ha visto envuelta en escándalo tras escándalo desde hace varios años. Uno de los más controversiales fue en 2017, cuando desafió a Televisa y confirmó que sí existió el famoso catálogo de la televisora, en el que supuestamente ofrecían a actrices a publicistas que quisieran invertir en la empresa.

Recordemos que Alejandra Ávalos reveló que a cambio de una noche, las actrices tendrían garantizado el trabajo y les ofrecerían más tiempo al aire o protagónicos, luego se retractó de lo dicho, argumentando que había sido malinterpretada, además de agregar que presuntamente todo pasó sin el consentimiento de Televisa.

Pero ahora Anel Noreña, ex esposa de José José, detalló que Alejandra utiliza el nombre del "Príncipe de la canción" para hacerse publicidad, Alejandra acudió a un panel con periodistas de espectáculos y una experta en leyes en "Hoy" y habló de la supuesta demanda en su contra por asegurar que Manuel José sí es hijo del intérprete.

"Creo que no existe, porque si yo no fui notificada quiere decir que no existe (...) Todo esto me parece fuera de lugar esto porque deberíamos honrar su memoria todos los mexicanos", dijo sobre la demanda interpuesta en su contra por Noreña.

Mientras tanto, Vero Gallardo la interrumpió para preguntarle por qué "le gustaba tanto meterse en escándalos ajenos", a lo que ella respondió que ella solo cuenta "cómo le fue en la feria".

Martha Figueroa le preguntó directamente si alguna vez sostuvo un romance con José José, a lo que dijo tajantemente que no. Posteriormente, habló de por qué está tan segura al afirmar que Manuel José sí es hijo del fallecido cantante.

"Anel ya ni estaba casada con José José. Yo lo afirmo porque conozco a tres personas que tuvieron 30 años de amistad con José José y fueron quienes me dijeron eso. Son confesiones de esas personas. A mí nunca José me dijo nada. Esas personas me confiaron que José José les dijo que él sí era su hijo"

Mientras la abogada invitada argumentaba que "sí representan un daño moral" las declaraciones de Alejandra a Anel, pese a que es su exesposa, la actriz insistía en que "no le debía afectar en nada", además de que dudaba que la demanda podría trascender.

Pese a esto, la abogada fue clara al declarar que sí le afecta lo que ella hable puesto que "es su vida privada y su familia", además de que su "libertad de expresión termina donde empiezan los derechos de la otra persona".

Sí procede la demanda por daño moral si ella dice que tiene una afectación por lo hayas dicho", reiteró.

Finalmente, Alejandra insistía que no debería retractarse en comentar porque alguien se lo confió a ella, sin embargo, aceptó que en realidad "no le consta".

¿Por qué me voy a retractar? A mí la ley nunca me ha prohibido nada, discúlpenme. Aquí se trata de una sola cosa. No hice ninguna declaración legal sobre Manuel José. Es algo que a mí me comentaron y que yo lo dije porque es lo que abiertamente creo, no me consta".

(Azucena Uribe)