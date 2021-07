Alejandra Ávalos revela que Luis Miguel la está buscando para reunirse con ella

Yo tengo una línea telefónica que está abierta al público, que es este celular con el que yo contesto las llamadas a veces, los recados, todo lo que tenga que ver con el WhatsApp y de repente surge un mensaje por parte de una persona que no tengo yo en la agenda y me pone: ´Me dice Luis Miguel que soñó con usted y quiere que le dé un mensaje´, yo le contesto a través de un mensaje de voz: ´Oye, dime ¿quién eres?, dame tu nombre y también por favor dime ¿qué Luis Miguel?´, y me contesta: ´Luis Miguel Gallego Basteri´, Alejandra Ávalos señaló que rastreó el número de celular que le envió el mensaje y descubrió que procede de Miami.