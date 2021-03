Alejandra Guzmán exhibe a artista con el que trabajó y que "no canta"

Fiel a su costumbre, la rockera Alejandra Guzmán, no tuvo reparo en confesar que participó en un proyecto donde tuvo que trabajar con un artista que no tenía talento para el canto.

MUERE EN TRÁGICO ACCIDENTE EX PARTICIPANTE DE "OPERACIÓN TRIUNFO"

Durante su participación en el programa "Tu-Night con Omar Chaparro", "La Guzmán", exhibió a su colega que de plano no cantaba.

Yo no sé quién le dijo que cantaba... pero ¿les digo quién? .... Chao... era de Chaooo, contó la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán.

LA HISTORIA DE MASTER OF PUPPETS DE METALLICA A 35 AÑOS DE SU CREACIÓN

Por otra parte, Alejandra reveló que sigue padeciendo los estragos de la operación estética fallida que se realizó hace 8 años, donde fue inyectada con polímeros en los glúteos.

"Me cortaban pedazos, y todavía me cortan pedazos, sigo sufriendo", contó la artista asegurando que en ese momento decidió hacerlo porque tenía 45 años y deseaba verse mejor a pesar de que no lo necesitaba realmente.

MONTSERRAT OLIVER CONFESÓ QUE DE NIÑA FUE ACOSADA SEXUALMENTE

(Imelda Téllez)