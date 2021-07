Alejandra Guzmán se ha sometido a 40 cirugías; pensó en darse por vencida

Como 40, tengo una historia clínica, soy la VIP de ahí. Sí, ya no me siento mal, siento que mi cuerpo ya no tiene casi nada porque me han rebanado una tras otra, amo mis cicatrices, amo sentirme bien, ahora me acepto más que antes, ahora me quiero más que antes, me cuido más y el haber estado tanto en el hospital me hizo darme cuenta de la capacidad que tiene uno de aprender. Tengo mucho que agradecer de estar viva y estar bien.