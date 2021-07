Alejandra Guzmán se queda atrapada en aguas sucias y policías la rescatan

La cantante Alejandra Guzmán sacudió las redes después de que revelara que fue presa de las fuertes lluvias que han azotado a la CDMX, y es que se quedó atrapada y tuvo que ser rescatada por varios policías con ayuda de una grúa.

La cantante Alejandra Guzmán sacudió las redes después de que revelara que fue presa de las fuertes lluvias que han azotado a la CDM, y es que se quedó atrapada y tuvo que ser rescatada por varios policías con ayuda de una grúa. La hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán utilizó su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer el incómodo episodio que sufrió. Alejandra Guzmán compartió una serie de videos en los que detalló lo que vivió en compañía de una gran amiga y su chofer. La "Reina de Corazones" precisó que quedó atrapada debido a que el agua no corría por las coladeras, las cuales estaban tapadas con basura, pero que contó con la ayuda tanto de policías como de una grúa, la cual remolcó su automóvil mientras autoridades desazolvaban las alcantarillas. "Vean esto, estamos aquí atorados en una laguna Emiliano, mi comadre y yo. Nos va a jalar una grúa, ¿cómo ves? Hay mil policías, no dejamos pasar a nadie. Ahí están todos parados. Ya destaparon las coladeras", señaló entre risas Alejandra Guzmán. En cuestión de horas, la publicación de la mamá de Frida Sofía se viralizó rápidamente en varias cuentas de clubs de fans y medios de comunicación, donde los usuarios aplaudieron que tomara con humor el difícil episodio que vivió y sobre todo agradecieron que las afectaciones solo fueron materiales y la cantante está sana y salva. "Dios siempre te acompañe", "Pobre de mí Ale, lo bueno es que no pasó a mayores", "Ale todo fuera como lo material", "Siempre tomas todo con humor, bravo", "Qué miedo, pero me da gusto que solo fue un susto", fueron algunos de los mensajes que los fans le enviaron a Alejandra Guzmán.

(Azucena Uribe)