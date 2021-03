Alejandra Guzmán y Frida Sofía se "reconcilian" en TV: "Fue emboscada"

El pasado viernes 19 de marzo Frida Sofía estuvo como invitada en el programa matutino de la cadena Univisión, "Despierta América". La entrevista que parecía estar enfocada en su carrera artística dio un giro y la influencer habló del pleito que la mantiene distanciada de su mamá, Alejandra Guzmán.

Frida Sofía y Alejandra Guzmán llevan ya varios años de distanciamiento por roces familiares y aunque han dejado claro que prefieren no hablar sobre el tema, los conductores del programa matutino le preguntaron a Frida sobre la salud de su mamá, ya que "la Guzmán" se encuentra en recuperación de covid-19. Gracias a esto la joven decidió hablar de nuevo con su madre, y para aprovechar este momento, el programa enlazó vía telefónica a Alejandra.

A pesar de que todo parecía que por fin Frida Sofía y Alejandra Guzmán habían dado el primer paso para limar asperezas, esto podría verse empañado debido a Despierta América. La agencia de relaciones públicas de la hija de Silvia Pinal lanzó un comunicado en el que mencionó que dicha reconciliación había sido una "emboscada" por parte de Despierta América.

Esta mañana los productores de Despierta América, junto con su hija Frida Sofía, emboscaron a Alejandra Guzmán mientras se recuperaba de covid en su casa en México. Frida estaba en el programa para promover su carrera musical. Después de un poco de teatro y de llorar lágrimas de cocodrilo, los productores de Despierta América se comunicaron con nosotros, el management de Alejandra, para preguntar si Alejandra quería responder y si podían llamarla, se lee en el comunicado de All Parts Move.

El equipo de la cantante explicó al espacio televisivo que era muy temprano en México para realizar una llamada y que la cantante se encontraba en recuperación por su reciente contagio de Covid-19. Además, reiteraron que no era necesaria una conversación pública entre la artista y su hija, debido a que "cualquier conversación entre madre e hija ya se estaba dando -han estado en contacto teniendo largas conversaciones-.

Cualquier intención sería de reconciliación no iba a mejorar desarrollándose en un programa televisivo que busca aumentar sus índices de audiencia de la manera más barata posible", acusó el equipo de "La Guzmán" y reiteraron que los hechos se trataron de una "emboscada" contra la cantante.

Señalaron al programa "Despierta América" de "sensacionalista" y dejaron claro que Alejandra Guzmán no volverá a tener contacto con este espacio televisivo hasta nuevo aviso. El equipo de la rockera mexicana explicó que la intérprete de "Hacer el amor con otro" está acostumbrada a tratar con la "prensa de chismes", pero que el espacio televisivo lo llevó "hasta el fondo":

Para cualquiera que haya pensado que esta forma de performance-art malo tenía algo de "reality", esperemos que esto lo disipe, concluyeron.

Hasta el momento, ni Alejandra Guzmán, Frida Sofía o el propio programa Despierta América, han hecho declaraciones respecto al comunicado emitido por la agencia de relaciones públicas de la hija de Enrique Guzmán.

LA LLAMADA ENTRE MADRE E HIJA

En la presunta reconciliación de Alejandra Guzmán y Frida Sofía fue a través de un enlace telefónico para el programa de espectáculos estadounidense.

"Pues, mami, para ser feliz te necesito en mi vida. Para ser feliz, para sentirme completa, siempre te he necesitado... y yo sé que tú a mí también. Y ahí he estado, y lo sabes, me ha dolido estar tan distante y te extraño", expresó Frida Sofia en la llamada.

La hija de Alejandra Guzmán le aclaró que necesitan más que una llamada para aclarar sus problemas y le expresó su deseo por sentarse a platicar sobre su relación.

Pero sí tenemos que platicar tantas cosas que a las dos nos duelen. Y quién sabe, varias cosas que son ´ella dijo´, ´él dijo´, y tú y yo no hemos tenido la oportunidad de sentarnos y de hablar y eso es lo que más anhelo porque sí eres mi mamá, te extraño.

Ante las emotivas palabras de su hija, Alejandra Guzmán aseguró estar dispuesta a reencontrarse con ella.

En cuanto salga y pueda viajar iré a besarte, a abrazarte y a platicar contigo. Sin necesidad de nadie en medio, aseguró la hija de Silvia Pinal.

Frida recalcó que es necesario que exista un terapeuta para que medie la interacción entre ambas, además de que les ayude a fortalecer su relación de madre e hija.

Yo quiero empezar diciéndote que te amo, la verdad, que te necesito, que todo lo que necesitemos hablar estoy dispuesta a hacerlo y que no hay nada que no podamos solucionar, respondió la cantante antes de concluir la llamada.

Con información de Infobae.

(Aline Núñez)