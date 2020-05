Alejandro Speitzer confirma su relación con Ester Expósito

En los últimos meses han circulado varios rumores sobre un presunto romance entre Alejandro Speitzer y Ester Expósito, sin embargo, no fue hasta ahora que el actor compartió una íntima foto donde aparecen ambos, que su relación sentimental fue confirmada.

Nostálgico por la pandemia que los separa, Speitzer recurrió a su cuenta oficial de Instagram para publicar lo que parece ser una foto muy privada. En ella se les ve acostados mientras él posa sin camiseta alguna y Expósito con sus manos en el rostro.

´´Y es que te echo de menos´´, escribió Alejandro en la descripción de la publicación que se realizó la mañana de este martes.

La foto ha encendido alarmas sobre si existe o no una relación más allá de una amistad entre los famosos.

Por su parte, fanáticos comenzaron a opinar sobre ello, muchos se encontraban a favor y otros simplemente señalaban que Ester Expósito era mucho para él.

ESTOS SON ALGUNOS DE LOS COMENTARIOS Y MEMES QUE DESATARON ALEJANDRO SPEITZER Y ESTER EXPÓSITO EN REDES

Mi Alejandro Speitzer muy triunfador y saliendo con la mujer más guapa del planeta. Talento mexicano de exportación. Que la virgencita me lo siga bendiciendo mucho. pic.twitter.com/g3upOajBA6 — La Lupita ?? (@lupitaoropeza95) May 5, 2020

Si a Álvaro Rico lo cambiaron por Alejandro Speitzer que nos espera a nosotros los débiles... pic.twitter.com/9zF5w4ACJp — a2145_ (@alo_216) May 5, 2020

Mood con alejandro speitzer y ester jajjaja pic.twitter.com/547JivMH46 — ????????????? ???????? ???? ??????????????? (@jajajjajameco) May 5, 2020

Álvaro Rico mirando que Ester y Alejandro Speitzer son novios : pic.twitter.com/JkxavNYmsA — a2145_ (@alo_216) May 5, 2020

Me puse a pelear en una publicación de Alejandro Speitzer JAJA pero weeey me emperra que teniendo todo con Minnie de un día para otro la haya cambiado por Esther que OBVIO es una Diosa pero que lo va a botar en cualquier momento Y QUE BUENOOO! — Jessica y así. (@Jecaramon) May 5, 2020

Ya quiero el hilo de Alejandro Speitzer. La verdad, es que Minnie West, no le pide nada a Ester Expósito... ¿Qué pasó? pic.twitter.com/MtcYUCaZNs — Yess Villanueva?? (@YeyeDeVit) May 5, 2020

Mi reacción cuando veo a Alejandro speitzer ????

con grito incluido ?? pic.twitter.com/shWuLERf8Q — Fabiola Zaragoza Linares (@FabiolaZaragoz9) May 5, 2020

Traigo una muina atorada desde que Alejandro Speitzer terminó con Minnie West. pic.twitter.com/Ha1PaSmAIV — Libertad Orozco (@LibertadOrozco1) May 5, 2020

(Imelda Téllez)